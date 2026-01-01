DVinyl 是一款开源收藏管理器，专为实体媒体爱好者打造，他们希望为自己的黑胶唱片、CD、磁带、书籍、漫画、蓝光碟、DVD 和视频游戏提供一个单一、可定制的家园。它从 Discogs、Hardcover、TMDB 和 IGDB 获取丰富的元数据和封面艺术，然后估算音乐发行的市场价值，以便收藏家可以追踪他们藏品的实际价值。

在您自己的 VPS 上自托管 DVinyl 可以让您的完整收藏清单、位置标签和愿望清单数据尽在您的掌控之中，而不是被锁定在第三方应用程序或电子表格中。捆绑的 MongoDB 数据库可确保您的目录在更新后仍然存在，私有身份验证系统让您可以单独浏览或与朋友分享只读视图。