部署 DVinyl 一键安装。
自托管的收藏管理器，可在同一个库中对唱片、CD、书籍、电影和视频游戏进行编目和估价。
为 DVinyl 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 DVinyl 构建什么
DVinyl 是一款开源收藏管理器，专为实体媒体爱好者打造，他们希望为自己的黑胶唱片、CD、磁带、书籍、漫画、蓝光碟、DVD 和视频游戏提供一个单一、可定制的家园。它从 Discogs、Hardcover、TMDB 和 IGDB 获取丰富的元数据和封面艺术，然后估算音乐发行的市场价值，以便收藏家可以追踪他们藏品的实际价值。
在您自己的 VPS 上自托管 DVinyl 可以让您的完整收藏清单、位置标签和愿望清单数据尽在您的掌控之中，而不是被锁定在第三方应用程序或电子表格中。捆绑的 MongoDB 数据库可确保您的目录在更新后仍然存在，私有身份验证系统让您可以单独浏览或与朋友分享只读视图。
DVinyl 的主要功能
多格式库
在一个统一的收藏中，您可以同时整理黑胶唱片、CD、磁带、书籍、漫画、蓝光碟、DVD 和视频游戏，而无需在不同的应用程序之间来回切换。
Discogs 市场估值
从 Discogs 获取实时低价、中价和高价市场估值，这样您就能始终了解您的音乐收藏在二手市场上的价值。
一键导入 Discogs
一键导入整个现有 Discogs 收藏，或通过发行 ID 添加新项目，无需重新输入艺术家、厂牌或曲目数据。
可自定义的仪表盘
通过模块化统计小部件、可配置的导航快捷方式以及与您的浏览方式相匹配的按类别视觉主题，构建您的主页视图。
实体位置跟踪
标记每个物品在您的书架上、储藏室中或借出时的存放位置，这样您就可以找到特定的记录或书籍，而无需翻遍整个藏品。
心愿单和分享
在专属愿望清单中追踪未来的发现，并通过内置身份验证公开您的目录，以实现私密浏览或只读共享。
为什么要在 Hostinger 上运行 DVinyl
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。