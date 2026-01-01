Hasura GraphQL 引擎连接到您的 PostgreSQL 数据库，并在几秒钟内自动生成一个完全类型化的 GraphQL API。开发人员无需编写解析器代码、配置模式定义或从头开始构建查询层，而是将 Hasura 指向数据库，即可立即获得过滤、排序、分页、聚合和实时订阅功能——所有这些都通过可视化控制台进行管理。

凭借超过 32,000 个 GitHub 星标并在全球公司中投入生产使用，Hasura 是从数据库到 API 的最快途径。在您自己的 VPS 上自托管可将您的数据库凭据和查询逻辑保留在您的基础设施内，无需按请求付费，无数据出口成本，并可完全控制访问权限和速率限制。