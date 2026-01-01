一键部署 Hasura GraphQL Engine。
基于您的 PostgreSQL 数据库，即时提供 GraphQL 和 REST API — 无需后端代码。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Hasura GraphQL Engine 构建什么
Hasura GraphQL 引擎连接到您的 PostgreSQL 数据库，并在几秒钟内自动生成一个完全类型化的 GraphQL API。开发人员无需编写解析器代码、配置模式定义或从头开始构建查询层，而是将 Hasura 指向数据库，即可立即获得过滤、排序、分页、聚合和实时订阅功能——所有这些都通过可视化控制台进行管理。
凭借超过 32,000 个 GitHub 星标并在全球公司中投入生产使用，Hasura 是从数据库到 API 的最快途径。在您自己的 VPS 上自托管可将您的数据库凭据和查询逻辑保留在您的基础设施内，无需按请求付费，无数据出口成本，并可完全控制访问权限和速率限制。
Hasura GraphQL Engine 的主要功能
即时 GraphQL API
自动从您现有的PostgreSQL模式中生成一个完全类型化的GraphQL API——包括表、视图和关系，无需编写解析器代码。
实时订阅
任何 GraphQL 查询都可以变成实时订阅，当底层数据变化时，它会通过 WebSockets 将更新推送到连接的客户端。
行级权限
使用点击式权限构建器，按表、角色和操作定义细粒度访问控制规则——无需自定义中间件。
REST 端点映射
将任何已保存的GraphQL查询公开为命名的REST端点，让仅使用REST的客户端无需单独的API层即可访问相同的数据。
远程模式和操作
将外部 GraphQL API 和 HTTP 服务整合到统一的模式中，以便客户端通过单个端点查询所有内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 Hasura GraphQL Engine
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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