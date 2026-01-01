一键安装部署 Nuclio。
高性能开源无服务器平台，用于实时事件和数据处理，具有自动扩展和GPU支持。
为 Nuclio 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Nuclio 构建什么
Nuclio 是一个高性能的开源无服务器平台，用于实时事件和数据处理。它将您的代码作为函数运行，这些函数可以响应各种触发器——HTTP、Kafka、Kinesis、RabbitMQ、MQTT、NATS 和计划的 cron 作业——并根据需求自动扩展或缩减每个函数。函数在专用容器中运行，这些容器可以直接从浏览器仪表板构建和部署。
与通用自动化工具不同，Nuclio 专为速度而设计，每个进程每秒可处理数十万个事件，并可选择通过 GPU 加速进行机器学习推理。在您自己的 VPS 上自托管 Nuclio 可以让您的数据管道、模型和事件源完全受控，无需按调用次数支付云费用，也避免了供应商锁定。
Nuclio 的主要功能
实时事件触发器
通过 HTTP、Kafka、Kinesis、RabbitMQ、MQTT、NATS 和 cron 计划触发函数，无需编写任何粘合代码。
自动伸缩
每个函数在负载增加时自动扩容，在空闲时自动缩容，从而在您的所有工作负载中保持资源使用效率。
多语言运行时
使用Go、Python、Java、.NET、Node.js或Shell编写函数，并选择最适合每个作业的运行时。
GPU加速推理
将GPU附加到函数，用于快速机器学习推理和数据密集型实时处理管道。
基于浏览器的仪表盘
从简洁的 Web UI 构建、部署、调用和监控函数，无需离开浏览器。
为什么要在 Hostinger 上运行 Nuclio
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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