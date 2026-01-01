Nuclio 是一个高性能的开源无服务器平台，用于实时事件和数据处理。它将您的代码作为函数运行，这些函数可以响应各种触发器——HTTP、Kafka、Kinesis、RabbitMQ、MQTT、NATS 和计划的 cron 作业——并根据需求自动扩展或缩减每个函数。函数在专用容器中运行，这些容器可以直接从浏览器仪表板构建和部署。

与通用自动化工具不同，Nuclio 专为速度而设计，每个进程每秒可处理数十万个事件，并可选择通过 GPU 加速进行机器学习推理。在您自己的 VPS 上自托管 Nuclio 可以让您的数据管道、模型和事件源完全受控，无需按调用次数支付云费用，也避免了供应商锁定。