Open Dronelog 是一个开源无人机飞行日志分析器，它可以将大疆、Litchi 和 Airdata 导出的数据导入到本地 DuckDB 数据库中，并通过交互式网络仪表板展示。与那些将您的飞行历史锁定在订阅或上传限制之后的云服务不同，每次飞行、电池序列号和遥测样本都保留在您自己的服务器上，并且分析在本地运行，对于非常大的数据集会自动进行降采样。

在您的 VPS 上自托管 Open Dronelog 可以让个人可识别的飞行路径、无人机序列号和电池历史完全在您的掌控之中。您可以从挂载的文件夹自动同步日志，为当局生成可打印的 A4 监管报告，并在整个无人机团队中共享一个实例，无需按飞行员付费。