一键安装部署 Open Dronelog。
用于大疆和Litchi无人机飞行日志的自托管分析器，带有3D地图、遥测图表和可打印的飞行报告。
为 Open Dronelog 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Open Dronelog 构建什么
Open Dronelog 是一个开源无人机飞行日志分析器，它可以将大疆、Litchi 和 Airdata 导出的数据导入到本地 DuckDB 数据库中，并通过交互式网络仪表板展示。与那些将您的飞行历史锁定在订阅或上传限制之后的云服务不同，每次飞行、电池序列号和遥测样本都保留在您自己的服务器上，并且分析在本地运行，对于非常大的数据集会自动进行降采样。
在您的 VPS 上自托管 Open Dronelog 可以让个人可识别的飞行路径、无人机序列号和电池历史完全在您的掌控之中。您可以从挂载的文件夹自动同步日志，为当局生成可打印的 A4 监管报告，并在整个无人机团队中共享一个实例，无需按飞行员付费。
Open Dronelog 的主要功能
多格式日志导入
导入 DJI .txt、Litchi CSV 和 Airdata 导出文件，具有自动单位检测功能、智能去重以及可选的第三方解析器插件。
交互式航班地图
在3D地图上重播飞行，可选择卫星、地形或OpenStreetMap图层，并具有可变速度控制和实时遥控杆可视化。
遥测图表
同步拖动缩放图表，显示每次飞行的高度、速度、电池单元电压、姿态、遥控信号、GPS 和返航距离。
电池健康追踪
单电池循环次数、满充容量历史和使用时长趋势有助于您在电池飞行中失效之前发现性能下降。
可打印的飞行报告
生成可配置的A4 HTML报告，具有可选的字段组、天气数据和逐日分组，可直接打印成PDF供当局使用。
本地优先存储
所有航班都存储在本地DuckDB数据库中，支持CSV、JSON、GPX和KML导出，以及完整的备份和恢复功能 — 无需云端上传。
为什么要在 Hostinger 上运行 Open Dronelog
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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