Stump 是一个用 Rust 构建的快速、开源的漫画、漫画和电子书媒体服务器。它将您的 EPUB、PDF、CBZ 和 CBR 库组织成一个带有内置阅读器的可浏览网页界面，并公开一个 OPDS 目录，以便任何兼容的电子阅读器或应用程序可以直接流式传输您的藏书。Kobo 和 KoReader 同步功能可在设备之间保持阅读进度同步，无需手动书签。

在您的 VPS 上自托管 Stump 意味着您的整个藏书可以从任何设备、任何地点访问，而无需将文件上传到第三方云服务。基于 Rust 的服务器占用资源极少，即使在入门级 VPS 方案上也能实用。