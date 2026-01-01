一键安装部署 Stump。
自托管的漫画书、日本漫画和电子书服务器，支持OPDS、电子阅读器同步以及内置网页阅读器。
为 Stump 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Stump 的主要功能
EPUB、PDF、CBZ/CBR 支持
在浏览器中直接阅读漫画、漫画书、PDF和电子书，内置响应式阅读器，针对每种格式进行了优化。
OPDS 目录支持
将您的图书馆通过 OPDS 和 OPDS Page Streaming 公开，这样任何兼容的应用程序 — Moon+ Reader、Kybook、Panels — 都可以浏览和流式传输您的藏书。
Kobo 和 KoReader 同步
自动将阅读进度和书签与Kobo电子阅读器和KoReader同步，让您的阅读位置在所有设备上保持一致。
精细访问控制
管理多个用户账户，并赋予基于角色的权限，以控制每个用户可以访问哪些库以及他们可以修改什么。
收藏和阅读列表
将系列整理成合集，并策划有序的阅读列表，以引导读者阅读多卷本系列或交叉故事情节。
为什么要在 Hostinger 上运行 Stump
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。