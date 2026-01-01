一键安装并部署 Traggo。
自托管的、基于标签的时间跟踪器，它用灵活的标签时间轴取代了项目层级结构。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Traggo 构建什么
Traggo 是一个开源的、自托管的时间跟踪器，它将每个条目组织为时间线上的一个时间段，而不是严格项目层次结构中的一行。每个条目都通过任意标签进行丰富——
client、
project、
task、
billable，任何你想要的——并且仪表板可以根据你的需要通过组合标签来分析时间，而无需你预先选择一个规范的分类。
在你自己的 VPS 上自托管 Traggo 可以将时间表、客户信息和与计费相关的上下文保留在你控制的基础设施中，而不是 SaaS 时间跟踪提供商。单个 Go 二进制文件加上 SQLite 数据库使其足够轻量，可以在小型 VPS 上与其他服务共存，并且基于标签的模型适用于顾问、自由职业者、代理机构和产品团队。
Traggo 的主要功能
基于标签的跟踪
将嵌套的项目层级替换为任意标签，这样同一个条目就可以同时显示在客户、项目和可计费报告中。
时间线视图
在每日时间轴上拖动时间段，即可快速开始、停止、拆分和编辑时间条目，无需输入精确的时间戳。
灵活的报告
通过标签的任意组合，在可配置的日期范围内细分跟踪的时间，然后将结果导出为CSV以进行开票。
多用户支持
创建具有管理员和普通角色的独立用户账户，以便小团队可以共享一个具有独立工时表的Traggo实例。
GraphQL API
通过文档化的 GraphQL API 驱动自动化、仪表板和集成，而不是抓取网页 UI。
轻量级占用
单个由SQLite支持的Go二进制文件意味着磁盘和内存占用小，非常适合部署到现有VPS上，而无需配置新资源。
为什么要在 Hostinger 上运行 Traggo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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