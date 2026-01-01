Traggo 是一个开源的、自托管的时间跟踪器，它将每个条目组织为时间线上的一个时间段，而不是严格项目层次结构中的一行。每个条目都通过任意标签进行丰富—— client 、 project 、 task 、 billable ，任何你想要的——并且仪表板可以根据你的需要通过组合标签来分析时间，而无需你预先选择一个规范的分类。

在你自己的 VPS 上自托管 Traggo 可以将时间表、客户信息和与计费相关的上下文保留在你控制的基础设施中，而不是 SaaS 时间跟踪提供商。单个 Go 二进制文件加上 SQLite 数据库使其足够轻量，可以在小型 VPS 上与其他服务共存，并且基于标签的模型适用于顾问、自由职业者、代理机构和产品团队。