Quickwit 是一个用 Rust 编写的开源分布式搜索引擎，专为任何规模的日志管理、分布式追踪和可观测性工作负载而构建。它将计算与存储解耦，直接将数据索引到对象存储中，这样团队就可以将数月或数年的遥测数据保持在线，而成本仅为传统日志堆栈的一小部分。

在您自己的 VPS 上自托管 Quickwit 让您完全掌控您的可观测性管道，提供原生的 OpenTelemetry 和 Jaeger 兼容性，以及一个 Grafana 数据源 — 无需承担按主机计费、保留期限限制或与 SaaS 可观测性平台相关的供应商锁定。