Jellystat 是一款开源统计应用程序，专为 Jellyfin 媒体服务器构建，灵感来源于 Tautulli 为 Plex 设计的分析风格。它连接到您的 Jellyfin 服务器的 API，持续收集播放数据、用户活动和媒体库信息，并通过交互式图表和详细的每用户仪表板展示所有内容。

在 VPS 上自托管 Jellystat，可让您的观看历史和服务器分析完全由您掌控，免受第三方跟踪服务的干扰。捆绑的 PostgreSQL 数据库可在容器更新后保留历史播放数据，内置备份系统会保存您的统计数据和配置，因此分析数据在升级和迁移后仍能保留，无需手动导出。