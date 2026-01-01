JumpServer 是一个开源的特权访问管理（PAM）平台，它提供了一个集中式网关，用于访问所有基础设施资产——服务器、数据库、Kubernetes 集群和网络设备。团队无需直接分发 SSH 密钥或共享密码，而是通过 JumpServer 进行身份验证，JumpServer 会代理每个连接，记录所有活动，并记录会话以用于审计和合规性目的。访问由基于角色的权限和可选的审批工作流管理。

自托管 JumpServer 可将所有会话记录、访问日志和存储的凭据保留在您自己的基础设施上——这对于 SOX、PCI-DSS 和 ISO 27001 等合规性框架至关重要，这些框架要求提供审计跟踪以及敏感系统访问受控和受监控的证明。