一键安装部署 JumpServer。
开源特权访问管理平台，用于集中管理您所有基础设施的SSH、RDP和数据库访问。
为 JumpServer 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 JumpServer 构建什么
JumpServer 是一个开源的特权访问管理（PAM）平台，它提供了一个集中式网关，用于访问所有基础设施资产——服务器、数据库、Kubernetes 集群和网络设备。团队无需直接分发 SSH 密钥或共享密码，而是通过 JumpServer 进行身份验证，JumpServer 会代理每个连接，记录所有活动，并记录会话以用于审计和合规性目的。访问由基于角色的权限和可选的审批工作流管理。
自托管 JumpServer 可将所有会话记录、访问日志和存储的凭据保留在您自己的基础设施上——这对于 SOX、PCI-DSS 和 ISO 27001 等合规性框架至关重要，这些框架要求提供审计跟踪以及敏感系统访问受控和受监控的证明。
JumpServer 的主要功能
集中式访问网关
将所有 SSH、RDP、VNC 和数据库连接通过一个经过审计的代理路由，从而消除工程师直接接触凭据的风险。
会话录制和回放
每个特权会话都会被记录，并可在浏览器中回放，为安全团队提供所有基础设施活动的完整取证线索。
基于角色的访问控制
通过细粒度权限和有时限的审批工作流，授予用户访问特定资产的权限，从而避免直接共享凭据。
多协议支持
从一个平台管理Linux服务器（通过SSH）、Windows机器（通过RDP或VNC）、关系型数据库、Kubernetes集群和网络设备。
内置凭证存储库
自动存储、轮换和推送凭证，以便用户通过 JumpServer 连接，而无需知道底层密码。
为什么要在 Hostinger 上运行 JumpServer
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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