一键部署 GNS3 服务器
开源网络拓扑模拟器，具有浏览器可访问的界面，用于设计和模拟虚拟网络实验室。
为 GNS3 Server 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
GNS3 Server 的主要功能
多厂商仿真
在同一拓扑中运行真实的思科IOS、瞻博网络以及其他厂商的镜像，并与开源设备一起，无需物理硬件。
浏览器可访问的用户界面
捆绑的Web界面提供了一个拖放式拓扑设计器，可从任何浏览器访问，无需桌面客户端。
持久性实验室存储
项目、设备镜像和拓扑文件存储在命名卷中，这样您的工作在容器重启和升级后仍能保留。
REST API
一个在 3080 端口上提供文档的 REST API，使您能够通过脚本或 CI 管道自动化拓扑配置、节点管理和实验室生命周期操作。
设备库
导入预构建的设备模板，用于路由器、交换机、防火墙和Linux主机，无需手动配置即可快速构建真实的实验室。
VPCS 和 Docker 节点
内置VPCS轻量级PC模拟和原生Docker容器支持，让您能够将终端主机和应用服务器添加到任何拓扑中。
为什么要在 Hostinger 上运行 GNS3 Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。