GNS3（图形化网络模拟器-3）是一个开源网络仿真平台，受到全球网络工程师、学生和认证培训师的信赖。它允许您使用真实的思科IOS、瞻博网络和其他厂商镜像以及轻量级虚拟设备来构建复杂的多厂商网络拓扑，所有这些都无需物理硬件。

在VPS上运行GNS3服务器可以使您的实验室持久化，并可从任何浏览器访问。项目、设备镜像和拓扑都存储在持久的命名卷上，这样您的工作在容器重启后也能保留。捆绑的Web UI直接连接到端口3080上的服务器API，让您可以在任何设备上的任何浏览器中使用完整的拖放式拓扑编辑器。