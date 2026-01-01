Jellyfin 是领先的免费开源媒体服务器 — 一个由社区驱动的替代方案，可替代 Plex 和 Emby，没有高级付费层级、没有跟踪、也没有供应商锁定。它将您的个人媒体收藏串流到手机、平板电脑、电脑、智能电视以及 Roku、Android TV、Apple TV 和 Fire TV 上的专用应用程序，具有自动元数据抓取和硬件加速转码功能。

在 VPS 上自托管 Jellyfin 让您可以全天候从世界任何地方访问您的媒体库，具有用于同时串流的专用带宽，并且不依赖于您的家庭互联网连接。您的媒体、观看历史和用户偏好将完全由您控制，且无需任何订阅费用。