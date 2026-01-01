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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Microweber 构建什么

Microweber是一个开源的CMS和网站构建器，它允许您通过将模块直接拖放到实时页面上来组装页面、博客和在线商店——无需单独的后台预览，无需模板编码。它基于Laravel构建，并采用MIT许可，自带完整的电子商务引擎、多语言内容以及一个开箱即用的模块系统，涵盖商店、画廊、联系表单和博客文章。

在您自己的VPS上自托管Microweber，可以使您的网站文件、客户订单和上传的媒体完全在您的掌控之中，且无需按站点付费，没有交易抽成，也没有对您可以安装的主题或模块的平台限制。

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你可以用 {name} 构建什么

Microweber 的主要功能

实时拖放编辑器

通过拖放区块、文本和图像，直接在前端编辑页面 — 您构建的布局与访问者看到的一模一样。

内置电子商务

推出一个在线商店，其核心功能包含产品目录、购物车、结账和订单管理——无需单独的插件或订阅。

Laravel 基础

基于 Laravel PHP 框架构建，为开发者提供熟悉的 MVC 结构、Composer 包和 Eloquent ORM，以安全地扩展平台。

多语言内容

使用原生翻译工具以多种语言发布同一网站，这样您就可以在无需第三方插件的情况下触达国际受众。

模块生态系统

添加图库、联系表单、滑块、商店和博客文章作为可重用模块，这些模块可以拖放到任何页面并进行可视化重新配置。

白标主题

在MIT许可下，您可以自由定制模板、品牌和布局 — 这非常适合为客户构建网站且不受供应商锁定的代理机构。

为什么要在 Hostinger 上运行 Microweber

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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