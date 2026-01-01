一键部署 Microweber。
开源拖放式建站助手和内容管理系统，内置电子商务功能，由 Laravel 提供支持。
为 Microweber 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Microweber 的主要功能
实时拖放编辑器
通过拖放区块、文本和图像，直接在前端编辑页面 — 您构建的布局与访问者看到的一模一样。
内置电子商务
推出一个在线商店，其核心功能包含产品目录、购物车、结账和订单管理——无需单独的插件或订阅。
Laravel 基础
基于 Laravel PHP 框架构建，为开发者提供熟悉的 MVC 结构、Composer 包和 Eloquent ORM，以安全地扩展平台。
多语言内容
使用原生翻译工具以多种语言发布同一网站，这样您就可以在无需第三方插件的情况下触达国际受众。
模块生态系统
添加图库、联系表单、滑块、商店和博客文章作为可重用模块，这些模块可以拖放到任何页面并进行可视化重新配置。
白标主题
在MIT许可下，您可以自由定制模板、品牌和布局 — 这非常适合为客户构建网站且不受供应商锁定的代理机构。
为什么要在 Hostinger 上运行 Microweber
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。