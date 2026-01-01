Microweber是一个开源的CMS和网站构建器，它允许您通过将模块直接拖放到实时页面上来组装页面、博客和在线商店——无需单独的后台预览，无需模板编码。它基于Laravel构建，并采用MIT许可，自带完整的电子商务引擎、多语言内容以及一个开箱即用的模块系统，涵盖商店、画廊、联系表单和博客文章。

在您自己的VPS上自托管Microweber，可以使您的网站文件、客户订单和上传的媒体完全在您的掌控之中，且无需按站点付费，没有交易抽成，也没有对您可以安装的主题或模块的平台限制。