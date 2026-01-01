一键部署 Outline。
现代开源知识库和维基，支持实时协作、强大的搜索和精美的 Markdown 编辑，适用于团队。
为 Outline 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Outline 构建什么
Outline 是一个快速、协作的知识库，专为重视美观设计和无缝实时编辑的团队而设计。它围绕着一个支持斜杠命令、嵌套文档层级和基于集合的组织方式的 Markdown 编辑器构建，为工程、产品和运营团队提供了一个既实用又美观的结构化文档工作区。版本历史、精细权限和对多个 SSO 提供商的支持使其适用于各种规模的组织。
在您自己的 VPS 上自托管 Outline 意味着没有按用户计费的限制——以固定的基础设施成本支持无限团队成员。您的文档和知识产权在您的控制之下，没有第三方数据访问，同时 PostgreSQL 和 Redis 在本地运行，以实现最佳性能，无需外部服务依赖。
Outline 的主要功能
实时协作
多个团队成员可以同时编辑同一文档，并附带内联评论和建议，使文档冲刺和审查周期无缝衔接。
强大的全文搜索
立即搜索所有文档和集合，结果按相关性排序，这样正确的信息就能在几秒钟内浮现，而不是花费数分钟浏览。
灵活认证
与 Google、Slack、Azure AD、GitHub 和自定义 OIDC 提供商集成，让团队可以使用现有凭据登录，而无需管理单独的账户。
版本历史记录
每次文档更改都会通过差异查看和完全恢复进行跟踪，为团队提供了一个防止意外编辑的安全网，并为合规性提供了审计跟踪。
收藏组织
将文档组织成嵌套的层级结构和集合，并提供细粒度的公共、团队或私人共享控制，以适应任何团队结构。
为什么要在 Hostinger 上运行 Outline
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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