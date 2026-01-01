Outline 是一个快速、协作的知识库，专为重视美观设计和无缝实时编辑的团队而设计。它围绕着一个支持斜杠命令、嵌套文档层级和基于集合的组织方式的 Markdown 编辑器构建，为工程、产品和运营团队提供了一个既实用又美观的结构化文档工作区。版本历史、精细权限和对多个 SSO 提供商的支持使其适用于各种规模的组织。

在您自己的 VPS 上自托管 Outline 意味着没有按用户计费的限制——以固定的基础设施成本支持无限团队成员。您的文档和知识产权在您的控制之下，没有第三方数据访问，同时 PostgreSQL 和 Redis 在本地运行，以实现最佳性能，无需外部服务依赖。