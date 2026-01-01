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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Outline 构建什么

Outline 是一个快速、协作的知识库，专为重视美观设计和无缝实时编辑的团队而设计。它围绕着一个支持斜杠命令、嵌套文档层级和基于集合的组织方式的 Markdown 编辑器构建，为工程、产品和运营团队提供了一个既实用又美观的结构化文档工作区。版本历史、精细权限和对多个 SSO 提供商的支持使其适用于各种规模的组织。

在您自己的 VPS 上自托管 Outline 意味着没有按用户计费的限制——以固定的基础设施成本支持无限团队成员。您的文档和知识产权在您的控制之下，没有第三方数据访问，同时 PostgreSQL 和 Redis 在本地运行，以实现最佳性能，无需外部服务依赖。

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Outline 的主要功能

实时协作

多个团队成员可以同时编辑同一文档，并附带内联评论和建议，使文档冲刺和审查周期无缝衔接。

强大的全文搜索

立即搜索所有文档和集合，结果按相关性排序，这样正确的信息就能在几秒钟内浮现，而不是花费数分钟浏览。

灵活认证

与 Google、Slack、Azure AD、GitHub 和自定义 OIDC 提供商集成，让团队可以使用现有凭据登录，而无需管理单独的账户。

版本历史记录

每次文档更改都会通过差异查看和完全恢复进行跟踪，为团队提供了一个防止意外编辑的安全网，并为合规性提供了审计跟踪。

收藏组织

将文档组织成嵌套的层级结构和集合，并提供细粒度的公共、团队或私人共享控制，以适应任何团队结构。

为什么要在 Hostinger 上运行 Outline

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

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