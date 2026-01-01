PrivateGPT 是一个开源的 RAG（检索增强生成）平台，可用于通过本地大型语言模型（LLM）查询您自己的文档。上传文件并针对这些文件提出问题——系统会检索出最相关的段落，并利用本地 LLM 生成准确且附有出处引用答案，而无需向任何外部 API 或云服务发送数据。

此部署使用Ollama完全在CPU上运行推理，让它在任何没有GPU的VPS上都实用。首次启动时，Ollama会自动下载Llama 3.1 8B和一个文本嵌入模型——无需HuggingFace账户或API密钥。后续启动速度很快。自托管可将您的文档、查询和对话历史记录保留在由您完全控制的基础设施上。