一键安装并部署 PrivateGPT。
自托管RAG引擎，让您可以使用本地LLM与您的私有文档聊天 — 任何数据都不会离开您的服务器。
为 PrivateGPT 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PrivateGPT 构建什么
PrivateGPT 是一个开源的 RAG（检索增强生成）平台，可用于通过本地大型语言模型（LLM）查询您自己的文档。上传文件并针对这些文件提出问题——系统会检索出最相关的段落，并利用本地 LLM 生成准确且附有出处引用答案，而无需向任何外部 API 或云服务发送数据。
此部署使用Ollama完全在CPU上运行推理，让它在任何没有GPU的VPS上都实用。首次启动时，Ollama会自动下载Llama 3.1 8B和一个文本嵌入模型——无需HuggingFace账户或API密钥。后续启动速度很快。自托管可将您的文档、查询和对话历史记录保留在由您完全控制的基础设施上。
PrivateGPT 的主要功能
原生100%私有
所有推理都通过 Ollama 在本地运行 — 文档、查询和响应绝不会接触外部 API 或云服务。
文档摄取
上传PDF、文本文件、电子表格等；系统会对其进行分块并嵌入到本地向量存储中，以进行语义检索。
RAG驱动的答案
每个响应首先检索最相关的文档段落，将答案基于您的实际内容，而非虚构的知识。
多种查询模式
在RAG聊天、全文档搜索、纯LLM聊天和摘要之间切换，无需重新配置任何内容，即可从同一界面完成。
无GPU推理
完全在CPU上通过Ollama运行 — 无需GPU或CUDA，使其可以部署在任何标准VPS计划上。
内置 web UI
基于Gradio的界面，用于上传文档、提问和管理已摄取的文件 — 无需单独安装前端。
为什么要在 Hostinger 上运行 PrivateGPT
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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