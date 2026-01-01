一键部署 XBackBone。
自托管的轻量级文件和截图共享服务器，全面支持 ShareX、ScreenCloud 和 Flameshot。
为 XBackBone 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 XBackBone 构建什么
XBackBone 是一个轻量级的 PHP 文件管理器和图片托管服务，围绕流行的 ShareX 上传器工作流设计。将截图或文件拖放到 ShareX（或 ScreenCloud、Flameshot 或任何兼容客户端）中，XBackBone 会立即将其托管在一个可共享的短链接后面——内置 Markdown 预览、纯文本渲染、画廊视图和按用户配额功能。
在 VPS 上自托管 XBackBone，用您完全控制的基础设施取代了商业图片托管和 Pastebin 服务。多用户账户、基于角色的权限和内置 OAuth 集成使其既适用于个人也适用于需要私有截图和文件投递端点的小型团队。
XBackBone 的主要功能
ShareX 原生上传
将文件拖放到 ShareX、ScreenCloud 或 Flameshot 中，XBackBone 会立即通过标准上传 API 托管它们。
图库和预览
浏览器图库视图，带有自动生成的缩略图，以及图像、视频、音频和Markdown内容的内联渲染。
多用户帐号
具有基于角色的权限和独立配额的按用户账户，让团队或家庭可以共享一个服务器，同时保持媒体库独立。
公共和私有链接
每次上传都会生成一个短链接，该链接可选择设置密码保护、有效期和一次性访问模式，以用于敏感内容。
OAuth 和 SSO 支持
内置OAuth集成，支持Google、Discord和GitLab，消除了对于已在使用这些平台的团队的单独账户管理。
为什么要在 Hostinger 上运行 XBackBone
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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