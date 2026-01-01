XBackBone 是一个轻量级的 PHP 文件管理器和图片托管服务，围绕流行的 ShareX 上传器工作流设计。将截图或文件拖放到 ShareX（或 ScreenCloud、Flameshot 或任何兼容客户端）中，XBackBone 会立即将其托管在一个可共享的短链接后面——内置 Markdown 预览、纯文本渲染、画廊视图和按用户配额功能。

在 VPS 上自托管 XBackBone，用您完全控制的基础设施取代了商业图片托管和 Pastebin 服务。多用户账户、基于角色的权限和内置 OAuth 集成使其既适用于个人也适用于需要私有截图和文件投递端点的小型团队。