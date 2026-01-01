Thruk是一个功能丰富、独立的监控Web界面，基于Livestatus API构建。它用快速、现代的用户界面取代了老旧的Nagios CGI，并增加了核心Nagios从未提供的功能——数百万服务的页面视图、移动友好的仪表板、业务流程、SLA报告以及强大的REST API。

在您自己的VPS上自托管Thruk，可以将所有Naemon、Nagios、Icinga和Shinken后端整合到一个统一的界面中。此模板附带OMD Labs发行版，因此您还可以获得一个可供查询的Naemon核心、RRD性能图以及完整的Thruk附加组件生态系统，无需手动编译。