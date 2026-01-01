MeshCentral 是一个完整的开源远程监控和管理平台，它允许您通过一个 Web 控制台，在 Windows、macOS、Linux 和 FreeBSD 机器上接管远程桌面、运行 shell、传输文件以及检查设备遥测数据。轻量级代理在每个受管设备上运行，并出站连接到您的 MeshCentral 服务器，因此您可以通过防火墙和 NAT 访问它们，而无需 VPN 隧道。

在您的 VPS 上自托管 MeshCentral，为您提供了一个私有的 TeamViewer 或 AnyDesk 替代方案，没有按席位收费、没有带宽限制，也没有第三方访问您的远程会话。该平台是 Tactical RMM 背后的核心技术，并被 IT 公司、MSP 和家庭实验室部署，用于管理从少量个人设备到数千个客户终端的各种设备。