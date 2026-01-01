部署 MeshCentral 一键安装
自托管的远程监控和管理平台，适用于通过本地网络或互联网管理桌面、服务器和物联网设备。
为 MeshCentral 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 MeshCentral 构建什么
MeshCentral 是一个完整的开源远程监控和管理平台，它允许您通过一个 Web 控制台，在 Windows、macOS、Linux 和 FreeBSD 机器上接管远程桌面、运行 shell、传输文件以及检查设备遥测数据。轻量级代理在每个受管设备上运行，并出站连接到您的 MeshCentral 服务器，因此您可以通过防火墙和 NAT 访问它们，而无需 VPN 隧道。
在您的 VPS 上自托管 MeshCentral，为您提供了一个私有的 TeamViewer 或 AnyDesk 替代方案，没有按席位收费、没有带宽限制，也没有第三方访问您的远程会话。该平台是 Tactical RMM 背后的核心技术，并被 IT 公司、MSP 和家庭实验室部署，用于管理从少量个人设备到数千个客户终端的各种设备。
MeshCentral 的主要功能
远程桌面和 shell
通过快速的基于网络的远程桌面、shell 和文件传输界面，接管 Windows、macOS、Linux 和 FreeBSD 机器 — 无需客户端安装。
轻量级代理
微型原生代理从每个设备向外连接，因此 MeshCentral 可以穿透防火墙和 NAT，无需 VPN 隧道或在受管主机上打开入站端口。
设备组和策略
将端点组织到网格组中，并配置基于角色的权限、计划任务和批量操作，以便大型设备群保持可管理性。
双重身份验证
内置的TOTP、WebAuthn和电子邮件2FA即使暴露在公共互联网上，也能确保管理控制台的安全。
会话录制和审计
远程桌面会话的可选录制，加上详细的审计日志，让您能够审查每位管理员所采取的每一项操作。
REST 和 WebSocket API
全面的API让您能够编写设备管理脚本，与工单工具集成，或以 MeshCentral 为基础，构建定制的 RMM。
为什么要在 Hostinger 上运行 MeshCentral
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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