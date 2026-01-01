一键部署 DDNS 更新器。
轻量级自托管动态DNS更新器，可跨40多个DNS提供商保持A和AAAA记录同步。
为 DDNS Updater 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 DDNS Updater 构建什么
DDNS Updater是一个开源Go服务，它通过单个配置文件，使DNS A和AAAA记录始终指向正确的IP地址，支持40多个DNS提供商，包括Cloudflare、Gandi、Namecheap、Hetzner、OVH、Hurricane Electric、DuckDNS、Google Domains等。它作为一个无头代理运行，只需要出站连接，状态可通过容器日志或内置HTTP仪表板查看，当您需要浏览器视图时，可通过SSH端口转发访问。
在您自己的VPS上自托管DDNS Updater，为您提供一个稳定、始终在线的代理，可以更新家用路由器、物联网网关、辅助服务器或任何其他公共IP地址会变化的端点的DNS记录。提供商凭据和更新逻辑保留在您的基础设施内部，并且一个实例可以并行管理跨多个域和提供商的记录。
DDNS Updater 的主要功能
40多家域名解析提供商
从一个单一实例更新 Cloudflare、Gandi、Namecheap、Hetzner、OVH、Google Domains、DuckDNS、NoIP、Hurricane Electric 等数十个服务上的记录。
定期检查
可配置的轮询周期，带有冷却窗口，确保仅在实际需要时才获取公共IP并更新记录。
IPv4和IPv6
同时跟踪A记录和AAAA记录，当上游连接上只有一个地址族可用时，优雅地回退。
内置状态仪表板
仅限本地的只读仪表板显示当前记录状态、最后更新时间、观察到的IP以及通过SSH端口转发访问时每条记录的错误。
多提供商IP获取
公共IP通过结合多个基于HTTP和DNS的提供商进行解析，因此单个上游中断不会阻止所有更新。
shoutrrr 通知
可选的 shoutrrr 集成会在更新失败或检测到 IP 更改时，向 Discord、Slack、Telegram 或电子邮件发送警报。
为什么要在 Hostinger 上运行 DDNS Updater
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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