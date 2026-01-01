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轻量级自托管动态DNS更新器，可跨40多个DNS提供商保持A和AAAA记录同步。

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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 DDNS Updater 构建什么

DDNS Updater是一个开源Go服务，它通过单个配置文件，使DNS A和AAAA记录始终指向正确的IP地址，支持40多个DNS提供商，包括Cloudflare、Gandi、Namecheap、Hetzner、OVH、Hurricane Electric、DuckDNS、Google Domains等。它作为一个无头代理运行，只需要出站连接，状态可通过容器日志或内置HTTP仪表板查看，当您需要浏览器视图时，可通过SSH端口转发访问。

在您自己的VPS上自托管DDNS Updater，为您提供一个稳定、始终在线的代理，可以更新家用路由器、物联网网关、辅助服务器或任何其他公共IP地址会变化的端点的DNS记录。提供商凭据和更新逻辑保留在您的基础设施内部，并且一个实例可以并行管理跨多个域和提供商的记录。

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你可以用 {name} 构建什么

DDNS Updater 的主要功能

40多家域名解析提供商

从一个单一实例更新 Cloudflare、Gandi、Namecheap、Hetzner、OVH、Google Domains、DuckDNS、NoIP、Hurricane Electric 等数十个服务上的记录。

定期检查

可配置的轮询周期，带有冷却窗口，确保仅在实际需要时才获取公共IP并更新记录。

IPv4和IPv6

同时跟踪A记录和AAAA记录，当上游连接上只有一个地址族可用时，优雅地回退。

内置状态仪表板

仅限本地的只读仪表板显示当前记录状态、最后更新时间、观察到的IP以及通过SSH端口转发访问时每条记录的错误。

多提供商IP获取

公共IP通过结合多个基于HTTP和DNS的提供商进行解析，因此单个上游中断不会阻止所有更新。

shoutrrr 通知

可选的 shoutrrr 集成会在更新失败或检测到 IP 更改时，向 Discord、Slack、Telegram 或电子邮件发送警报。

为什么要在 Hostinger 上运行 DDNS Updater

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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