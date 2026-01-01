一键部署 BunkerM。
一体化的 Eclipse Mosquitto MQTT 代理，带有 Web 控制面板、ACL 管理和实时监控。
为 BunkerM 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 BunkerM 构建什么
BunkerM 将 Eclipse Mosquitto 和完整的管理仪表板打包到一个容器中，因此您无需手动编辑配置文件或安装单独的 UI 即可获得生产就绪的 MQTT 代理。捆绑的 Web 界面处理动态安全、客户端和角色 ACL、实时主题探索以及带有重放功能的消息历史记录——所有这些都由捕获每条已发布消息的本地 SQLite 存储支持。
在您自己的 VPS 上自托管 BunkerM 可将设备遥测数据、ACL 规则和历史消息保留在您控制的基础设施上，并支持无限客户端且无按消息收费。该镜像捆绑了一个统计异常检测器和一个本地自动化引擎，用于基于 cron 的发布和基于条件的监视器，所有这些都在容器内部运行，没有云依赖。
BunkerM 的主要功能
带 Web UI 的 Mosquitto
在一个容器中集成了 Eclipse Mosquitto 和一个完整的管理仪表板，并开箱即用支持 MQTT 3.1.1 和 MQTT 5。
动态 ACL 编辑器
从浏览器创建客户端、角色和组，并设置细粒度的发布和订阅规则，支持JSON导出和导入以进行备份。
MQTT 浏览器
浏览实时主题树，检查带有QoS元数据的保留负载，并直接从仪表板发布消息。
消息历史记录和回放
每条已发布的消息都会被捕获并存储在本地SQLite中，支持主题过滤、自由文本搜索和一键重放操作。
智能异常检测
本地统计引擎监控发布速率和主题基线，对峰值、漂移和意外静默发出警报。
为什么要在 Hostinger 上运行 BunkerM
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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