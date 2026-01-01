BunkerM 将 Eclipse Mosquitto 和完整的管理仪表板打包到一个容器中，因此您无需手动编辑配置文件或安装单独的 UI 即可获得生产就绪的 MQTT 代理。捆绑的 Web 界面处理动态安全、客户端和角色 ACL、实时主题探索以及带有重放功能的消息历史记录——所有这些都由捕获每条已发布消息的本地 SQLite 存储支持。

在您自己的 VPS 上自托管 BunkerM 可将设备遥测数据、ACL 规则和历史消息保留在您控制的基础设施上，并支持无限客户端且无按消息收费。该镜像捆绑了一个统计异常检测器和一个本地自动化引擎，用于基于 cron 的发布和基于条件的监视器，所有这些都在容器内部运行，没有云依赖。