一键安装域名锁定器。
域名组合监控和管理开源平台，支持自动化的 DNS、SSL 和 WHOIS 跟踪。
为 Domain Locker 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Domain Locker 构建什么
Domain Locker 是一个自托管平台，专为管理跨注册商的多个域名的开发人员、企业和 IT 专业人员而构建。它会自动收集您投资组合中每个域名的 DNS 记录、SSL 证书详细信息、WHOIS 数据、子域名和 IP 地址信息，为您提供一个统一的平台来跟踪域名健康状况和历史记录。
警报集成（包括电子邮件、webhook、Telegram 和 Signal）会在即将到期、DNS 变更和安全异常演变为事件之前通知您。交互式分析和成本跟踪完善了功能集，使 Domain Locker 成为任何重视其域名资产的人的完整运营工具。自托管可将所有敏感的注册商和 DNS 数据完全置于您的控制之下。
Domain Locker 的主要功能
自动化域名监控
持续收集DNS记录、SSL证书、WHOIS数据和子域名信息，以便您始终掌握每个域名的最新情况。
到期和变更提醒
当域名临近到期或 DNS 记录意外更改时，通过电子邮件、webhook、Telegram 或 Signal 发送通知。
安全审计
分析域名配置中的错误配置，并提出具体的改进建议，以加强您的DNS和证书设置。
分析和历史
交互式图表和时间轴展示了域名配置和性能如何随时间演变，以便更轻松地进行故障排除。
成本和资产跟踪
记录购买价格、续订成本和估计市场价值，以便您能够将域名投资组合作为金融资产进行管理。
为什么要在 Hostinger 上运行 Domain Locker
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。