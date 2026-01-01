Domain Locker 是一个自托管平台，专为管理跨注册商的多个域名的开发人员、企业和 IT 专业人员而构建。它会自动收集您投资组合中每个域名的 DNS 记录、SSL 证书详细信息、WHOIS 数据、子域名和 IP 地址信息，为您提供一个统一的平台来跟踪域名健康状况和历史记录。

警报集成（包括电子邮件、webhook、Telegram 和 Signal）会在即将到期、DNS 变更和安全异常演变为事件之前通知您。交互式分析和成本跟踪完善了功能集，使 Domain Locker 成为任何重视其域名资产的人的完整运营工具。自托管可将所有敏感的注册商和 DNS 数据完全置于您的控制之下。