Atlas CMMS 是一个自托管的计算机化维护管理系统，专为设施、制造、医疗保健、酒店和公用事业团队打造。它集中管理工单、预防性维护计划、设备记录、备件库存和服务请求，这样技术人员和管理人员就可以共享一个真实数据源，而无需处理电子表格、纸质日志和电子邮件线程。

在您自己的VPS上自托管可将敏感资产数据、技术人员记录和维护历史完全置于您的控制之下，且无需按用户付费，也无供应商锁定风险。Spring Boot 为后端提供支持，React 驱动 Web 应用程序，配套的移动应用程序让现场技术人员可以离线工作并在重新连接时同步数据。