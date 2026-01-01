Eclipse Kura 是一个基于 Java 和 OSGi 的框架，它将 Linux 机器转变为托管的物联网边缘网关。它抽象了轮询工业协议、规范化有效载荷、缓冲离线数据以及将遥测数据发布到云代理的底层工作，因此集成商可以专注于连接资产和编写业务逻辑，而不是底层管道工作。

在 VPS 上运行 Kura 为工业集成商、原始设备制造商 (OEM) 和物联网顾问提供了一个可重现的网关配置暂存环境，以便在将其部署到物理硬件之前进行测试。基于浏览器的管理控制台远程公开了每个线图、驱动程序和云连接器，因此您可以在不配置专用边缘设备的情况下，针对真实的 PLC 和 MQTT 代理进行原型开发。