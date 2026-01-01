一键部署 Eclipse Kura。
适用于现场网关的开源 Java/OSGi 物联网边缘框架，内置 Modbus、OPC-UA、BACnet 和 MQTT 连接功能。
为 Eclipse Kura 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Eclipse Kura 构建什么
Eclipse Kura 是一个基于 Java 和 OSGi 的框架，它将 Linux 机器转变为托管的物联网边缘网关。它抽象了轮询工业协议、规范化有效载荷、缓冲离线数据以及将遥测数据发布到云代理的底层工作，因此集成商可以专注于连接资产和编写业务逻辑，而不是底层管道工作。
在 VPS 上运行 Kura 为工业集成商、原始设备制造商 (OEM) 和物联网顾问提供了一个可重现的网关配置暂存环境，以便在将其部署到物理硬件之前进行测试。基于浏览器的管理控制台远程公开了每个线图、驱动程序和云连接器，因此您可以在不配置专用边缘设备的情况下，针对真实的 PLC 和 MQTT 代理进行原型开发。
Eclipse Kura 的主要功能
现场协议驱动程序
内置的 Modbus TCP/RTU、OPC-UA、BACnet、S7 和 CAN 总线驱动程序，让您无需编写自定义代码即可轮询 PLC 和传感器。
可视线图
直接在基于浏览器的管理控制台中，将驱动程序、资产、过滤器和云发布者映射为可视化数据流图。
云连接器
将遥测数据发布到 Eclipse Hono、AWS IoT、Azure IoT Hub 或任何 MQTT 代理，具有离线缓冲和存储转发交付功能。
OSGi 运行时
通过无线方式热部署签名包和驱动程序包，以扩展网关行为，无需重新启动框架。
容器编排
从同一个管理界面管理网关上的工作负载容器，将边缘编排与传统的Kura数据流融合。
远程管理
从Web控制台配置每个快照、驱动程序和安全策略，以便可以从一个地方重新配置网关集群。
为什么要在 Hostinger 上运行 Eclipse Kura
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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