Koillection 是一款自托管的收藏管理应用程序，可让您编目任何物品——书籍、黑胶唱片、视频游戏、邮票、集换式卡牌，或您维护的任何其他收藏品。与基于云的编目服务不同，Koillection 完全在您自己的服务器上运行，确保您的收藏数据私密并完全由您控制。

Koillection 基于 Symfony 构建，拥有简洁、响应式的界面，支持自定义元数据字段和网络爬虫，因此您可以根据您的收藏类型，用精确的信息丰富您的物品。完整的 REST API 支持与外部工具集成，并且多语言支持开箱即用，涵盖 11 种以上语言。