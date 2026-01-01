ScyllaDB是一个开源的分布式宽列NoSQL数据库，使用C++编写，基于Seastar分片-每核框架。它原生支持Cassandra查询语言（CQL）和Amazon DynamoDB API，因此现有的Cassandra和DynamoDB应用程序无需更改代码即可连接，同时在极少的硬件上运行。

在您自己的VPS上自托管ScyllaDB，可以为时间序列、物联网、消息传递、欺诈检测和用户画像工作负载提供可预测的个位数毫秒延迟——没有按操作计费，没有读/写容量限制，也没有对托管的Cassandra或DynamoDB层的供应商锁定。