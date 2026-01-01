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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 CoreControl 构建什么

CoreControl 是一个自托管的基础设施控制面板，为团队和个人提供其服务器资产的统一视图。它跟踪服务器硬件详细信息，监控应用程序的正常运行时间并记录历史可用性，生成网络流程图，并显示由轻量级伴随代理收集的实时 CPU、RAM 和磁盘指标。

与托管监控服务不同，CoreControl 完全在您自己的 VPS 上运行，并将所有数据存储在本地 PostgreSQL 数据库中。团队可以将服务器和应用程序组织成组，分配所有者、管理员或用户角色，并在不将数据发送到第三方服务的情况下跟踪基础设施健康状况。

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你可以用 {name} 构建什么

CoreControl 的主要功能

服务器硬件库存

在一个仪表板中，您可以添加和组织所有服务器，查看其硬件规格、状态指示器，并快速链接到管理面板。

应用可用性监控

实时监控自托管服务的运行状态，并提供历史可用性记录和通知警报。

轻量级指标代理

一个基于Go的伴随代理从每个服务器收集CPU、RAM和磁盘使用情况，并将指标推送到中央仪表板，无需繁重的依赖项。

网络可视化

生成可视化网络流程图，以记录和理解您的服务器和服务如何在您的基础设施中互连。

团队角色和访问权限

邀请团队成员并分配所有者、管理员或用户角色，以控制谁可以管理基础设施和查看监控报告。

为什么要在 Hostinger 上运行 CoreControl

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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