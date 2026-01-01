部署 CoreControl 一键安装。
自托管基础设施仪表板，用于管理服务器、监控应用程序正常运行时间以及可视化您的网络拓扑。
为 CoreControl 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
CoreControl 的主要功能
服务器硬件库存
在一个仪表板中，您可以添加和组织所有服务器，查看其硬件规格、状态指示器，并快速链接到管理面板。
应用可用性监控
实时监控自托管服务的运行状态，并提供历史可用性记录和通知警报。
轻量级指标代理
一个基于Go的伴随代理从每个服务器收集CPU、RAM和磁盘使用情况，并将指标推送到中央仪表板，无需繁重的依赖项。
网络可视化
生成可视化网络流程图，以记录和理解您的服务器和服务如何在您的基础设施中互连。
团队角色和访问权限
邀请团队成员并分配所有者、管理员或用户角色，以控制谁可以管理基础设施和查看监控报告。
为什么要在 Hostinger 上运行 CoreControl
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。