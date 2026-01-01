CoreControl 是一个自托管的基础设施控制面板，为团队和个人提供其服务器资产的统一视图。它跟踪服务器硬件详细信息，监控应用程序的正常运行时间并记录历史可用性，生成网络流程图，并显示由轻量级伴随代理收集的实时 CPU、RAM 和磁盘指标。

与托管监控服务不同，CoreControl 完全在您自己的 VPS 上运行，并将所有数据存储在本地 PostgreSQL 数据库中。团队可以将服务器和应用程序组织成组，分配所有者、管理员或用户角色，并在不将数据发送到第三方服务的情况下跟踪基础设施健康状况。