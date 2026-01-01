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轻量级、基于文件的笔记和任务管理器，支持看板和 Markdown — 无需数据库。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Jotty 构建什么

Jotty 是一款极简的自托管生产力工具，将所有内容存储在 Markdown 和 JSON 文件中——无需维护数据库。它将 TipTap 所见即所得（WYSIWYG）编辑器用于富文本笔记和清单，并结合看板和基本时间跟踪功能，涵盖日常任务管理，且没有不必要的复杂性。

在您自己的 VPS 上运行 Jotty 意味着您的笔记和任务列表保持私密，可从任何设备访问，并且无需订阅费用。带有管理面板的多用户支持允许家庭或小型团队共享一个实例，拥有独立的笔记集合，并可通过链接进行可选的协作共享。

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你可以用 {name} 构建什么

Jotty 的主要功能

基于文件的存储

笔记和任务保存为 Markdown 和 JSON 文件 — 易于备份、版本控制或迁移，无需专有导出工具。

富文本编辑器

由 TipTap 提供支持的所见即所得编辑器支持 Markdown、语法高亮的代码块和拖放式清单，以实现高效笔记。

看板

通过看板式项目板和内置时间跟踪功能，可视化任务工作流，而无需部署重量级项目管理平台。

多用户访问

管理面板支持多个用户账户，拥有独立的笔记集合和可共享的链接，用于选择性协作。

为什么要在 Hostinger 上运行 Jotty

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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