Jotty 是一款极简的自托管生产力工具，将所有内容存储在 Markdown 和 JSON 文件中——无需维护数据库。它将 TipTap 所见即所得（WYSIWYG）编辑器用于富文本笔记和清单，并结合看板和基本时间跟踪功能，涵盖日常任务管理，且没有不必要的复杂性。

在您自己的 VPS 上运行 Jotty 意味着您的笔记和任务列表保持私密，可从任何设备访问，并且无需订阅费用。带有管理面板的多用户支持允许家庭或小型团队共享一个实例，拥有独立的笔记集合，并可通过链接进行可选的协作共享。