一键安装部署 Cockpit CMS
轻量级API优先的无头CMS，专为需要灵活内容建模而又不想承担传统CMS额外开销的开发者设计。
为 Cockpit CMS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Cockpit CMS 构建什么
Cockpit 是一个为开发者工作流而构建的现代化无头内容管理系统。它提供了一个简洁直观的界面，用于定义内容类型、集合和单例，然后自动为每个内容模型生成 RESTful 和 GraphQL API——无需自定义 API 代码。其轻量级特性意味着与传统 CMS 平台相比，部署更快，资源消耗更低。
在您的 VPS 上自托管 Cockpit 可以将编辑内容、用户数据和 API 令牌保留在您自己的基础设施中。您可以完全控制 API 速率限制、身份验证和存储，同时将内容交付给任何前端框架——React、Vue、Angular、移动应用程序，或 Next.js 和 Gatsby 等静态站点生成器。
Cockpit CMS 的主要功能
API优先内容交付
每个内容集合都会自动获得 REST 和 GraphQL 端点，随时可为任何前端或移动应用程序提供数据。
灵活的内容建模
定义自定义字段类型、嵌套结构和内容关系，无需编写模式迁移。
多语言支持
原生管理国际站点的本地化内容，无需额外插件或外部翻译服务。
基于角色的权限
为编辑、贡献者和API客户端分配精细的访问级别，确保每个角色只接触其应接触的内容。
Webhook 集成
通过可配置的Webhook端点，在内容更改时触发自动化工作流和缓存失效。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cockpit CMS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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