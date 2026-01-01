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轻量级API优先的无头CMS，专为需要灵活内容建模而又不想承担传统CMS额外开销的开发者设计。

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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Cockpit CMS 构建什么

Cockpit 是一个为开发者工作流而构建的现代化无头内容管理系统。它提供了一个简洁直观的界面，用于定义内容类型、集合和单例，然后自动为每个内容模型生成 RESTful 和 GraphQL API——无需自定义 API 代码。其轻量级特性意味着与传统 CMS 平台相比，部署更快，资源消耗更低。

在您的 VPS 上自托管 Cockpit 可以将编辑内容、用户数据和 API 令牌保留在您自己的基础设施中。您可以完全控制 API 速率限制、身份验证和存储，同时将内容交付给任何前端框架——React、Vue、Angular、移动应用程序，或 Next.js 和 Gatsby 等静态站点生成器。

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你可以用 {name} 构建什么

Cockpit CMS 的主要功能

API优先内容交付

每个内容集合都会自动获得 REST 和 GraphQL 端点，随时可为任何前端或移动应用程序提供数据。

灵活的内容建模

定义自定义字段类型、嵌套结构和内容关系，无需编写模式迁移。

多语言支持

原生管理国际站点的本地化内容，无需额外插件或外部翻译服务。

基于角色的权限

为编辑、贡献者和API客户端分配精细的访问级别，确保每个角色只接触其应接触的内容。

Webhook 集成

通过可配置的Webhook端点，在内容更改时触发自动化工作流和缓存失效。

为什么要在 Hostinger 上运行 Cockpit CMS

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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