Cockpit 是一个为开发者工作流而构建的现代化无头内容管理系统。它提供了一个简洁直观的界面，用于定义内容类型、集合和单例，然后自动为每个内容模型生成 RESTful 和 GraphQL API——无需自定义 API 代码。其轻量级特性意味着与传统 CMS 平台相比，部署更快，资源消耗更低。

在您的 VPS 上自托管 Cockpit 可以将编辑内容、用户数据和 API 令牌保留在您自己的基础设施中。您可以完全控制 API 速率限制、身份验证和存储，同时将内容交付给任何前端框架——React、Vue、Angular、移动应用程序，或 Next.js 和 Gatsby 等静态站点生成器。