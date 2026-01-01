Chevereto 是一个成熟的自托管图片和视频托管平台，自2007年以来深受社区信赖。它提供了运行一个功能齐全的媒体共享网站所需的一切——用户注册、个人资料、双因素认证、通过分类、标签和相册进行的高级媒体组织，以及针对公开、私有或受密码保护内容的精细化上传隐私控制。

在您自己的VPS上运行Chevereto，可以完全控制每一次上传、用户账户和收入来源，且不收取每张图片费用，也没有内容限制。此模板将Chevereto与MariaDB（用于内容元数据）和Redis（用于快速会话和缓存存储）捆绑在一起，同时Traefik自动处理HTTPS路由，因此该平台可在几分钟内准备好接受首次上传。