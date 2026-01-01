一键安装部署 Chevereto。
自托管的图片和视频分享平台，用于构建您自己的 Imgur 或 Flickr 风格的媒体社区。
为 Chevereto 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Chevereto 构建什么
Chevereto 是一个成熟的自托管图片和视频托管平台，自2007年以来深受社区信赖。它提供了运行一个功能齐全的媒体共享网站所需的一切——用户注册、个人资料、双因素认证、通过分类、标签和相册进行的高级媒体组织，以及针对公开、私有或受密码保护内容的精细化上传隐私控制。
在您自己的VPS上运行Chevereto，可以完全控制每一次上传、用户账户和收入来源，且不收取每张图片费用，也没有内容限制。此模板将Chevereto与MariaDB（用于内容元数据）和Redis（用于快速会话和缓存存储）捆绑在一起，同时Traefik自动处理HTTPS路由，因此该平台可在几分钟内准备好接受首次上传。
Chevereto 的主要功能
图片和视频分享
托管图片和视频，带有缩略图、嵌入式播放器和直接链接，可在任何平台分享。
专辑和标签
将内容整理到相册中，并使用标签对上传内容进行分类，以便访问者可以浏览和搜索不断增长的媒体库。
用户账户和角色
注册用户拥有个人资料、双重身份验证以及通过管理面板管理的基于角色的权限。
隐私控制
每次上传的隐私设置允许所有者将内容标记为公开、私有或密码保护，以适应任何共享场景。
多语言界面
部署一个支持30多种语言的社区，无需安装额外的包或主题。
为什么要在 Hostinger 上运行 Chevereto
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。