Errbit 是一个开源错误跟踪器，旨在作为 Airbrake API 的直接替代品。任何兼容 Airbrake 的通知器——包括用于 Ruby 和 Rails 的官方 gem、用于浏览器和 Node 的 airbrake-js，以及用于 Python、PHP 等的社区库——都可以指向您的 Errbit 实例而不是 SaaS 端点，并立即开始将异常、堆栈跟踪和请求上下文流式传输到统一的仪表板中。

在 VPS 上自托管 Errbit 可以让完整的堆栈跟踪、用户详细信息和参数转储都在您的控制之下，而不是将敏感的生产数据交给第三方服务。Errbit 将重复通知分组为单个错误记录，支持每个应用程序的通知规则，并与 GitHub、GitLab 和其他问题跟踪器集成，从而使错误可以直接从生产环境流入您现有的工作流程。