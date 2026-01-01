一键部署 Errbit。
适用于 Ruby、Rails、Python、JavaScript 和 PHP 应用程序的自托管兼容 Airbrake 的错误捕获器。
为 Errbit 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Errbit 构建什么
Errbit 是一个开源错误跟踪器，旨在作为 Airbrake API 的直接替代品。任何兼容 Airbrake 的通知器——包括用于 Ruby 和 Rails 的官方 gem、用于浏览器和 Node 的 airbrake-js，以及用于 Python、PHP 等的社区库——都可以指向您的 Errbit 实例而不是 SaaS 端点，并立即开始将异常、堆栈跟踪和请求上下文流式传输到统一的仪表板中。
在 VPS 上自托管 Errbit 可以让完整的堆栈跟踪、用户详细信息和参数转储都在您的控制之下，而不是将敏感的生产数据交给第三方服务。Errbit 将重复通知分组为单个错误记录，支持每个应用程序的通知规则，并与 GitHub、GitLab 和其他问题跟踪器集成，从而使错误可以直接从生产环境流入您现有的工作流程。
Errbit 的主要功能
Airbrake API 兼容
将任何现有的 Airbrake 通知器指向 Errbit，无需更改代码 — Ruby、Rails、JavaScript、Python、PHP 和社区库都可直接使用。
智能错误分组
可配置的指纹识别可消除跨部署、环境和实例的相同异常，以便您能够处理根本原因，而不是重复的干扰。
多应用隔离
在一个Errbit实例中追踪来自多个服务的错误，支持按应用划分的环境、监控器、通知阈值以及访问控制。
问题跟踪器集成
直接从 Errbit 错误中创建 GitHub、GitLab、Bitbucket、Jira、Pivotal、Redmine 和 Trac 问题，以便在您现有的工作流程中保持生产错误可见。
OAuth 和 LDAP 登录
通过 GitHub、Google 或 LDAP 验证用户，并从您的 GitHub 组织配置账户，无需管理单独的身份存储。
电子邮件和 webhook 警报
根据可配置的发生阈值，通过电子邮件通知关注者，并将通知推送到 Slack、HipChat、Campfire 或自定义 Webhook，适用于聊天优先的团队。
为什么要在 Hostinger 上运行 Errbit
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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