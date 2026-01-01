Kroki 是一个统一的 HTTP API，用于从文本描述生成图表。Kroki 封装了 30 多个图表库（包括 PlantUML、GraphViz、Mermaid、D2、Structurizr 和 Excalidraw），而不是为每种图表格式安装和维护单独的工具，它通过一个单一的端点返回 SVG、PNG 或 PDF 输出。

在您的 VPS 上自托管 Kroki 可以消除对公共渲染服务的依赖，将敏感的架构图保留在您的网络内，并允许您将图表生成集成到文档管道、维基和 CI/CD 工作流中，而无需担心速率限制或数据离开您的基础设施。