Maxun 是一个开源的无代码网络数据平台，让您无需编写代码即可提取、抓取、爬取和搜索网络。使用可视化记录器，您只需浏览一个网站，Maxun 就会将您的操作转化为一个可重复使用的提取机器人——无需编程知识。AI 驱动的提取功能让您可以用简单的语言描述您想要的数据，并自动获取。

在您自己的 VPS 上自托管 Maxun，让您完全掌控抓取的数据、调度和集成。该平台支持导出到 Google 表格、Airtable 和 Webhook，并包含完整的 SDK 和 CLI，供希望深入开发的开发人员使用。此部署包含用于数据持久化的 PostgreSQL 和用于文件存储的 MinIO，为您提供一个完整、可用于生产环境的设置。