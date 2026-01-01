一键安装部署 Maxun。
开源无代码平台，用于将任何网站转化为结构化、自动化的数据提取工作流。
为 Maxun 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Maxun 构建什么
Maxun 是一个开源的无代码网络数据平台，让您无需编写代码即可提取、抓取、爬取和搜索网络。使用可视化记录器，您只需浏览一个网站，Maxun 就会将您的操作转化为一个可重复使用的提取机器人——无需编程知识。AI 驱动的提取功能让您可以用简单的语言描述您想要的数据，并自动获取。
在您自己的 VPS 上自托管 Maxun，让您完全掌控抓取的数据、调度和集成。该平台支持导出到 Google 表格、Airtable 和 Webhook，并包含完整的 SDK 和 CLI，供希望深入开发的开发人员使用。此部署包含用于数据持久化的 PostgreSQL 和用于文件存储的 MinIO，为您提供一个完整、可用于生产环境的设置。
Maxun 的主要功能
低代码录制器
只需记录一次您的浏览操作，Maxun 就会将其转换为可重复的提取机器人 — 无需代码。
AI数据提取
用自然语言描述您想要的数据，并让LLM驱动的提取为您定位并结构化这些数据。
网络爬取
自动抓取整个网站，发现并提取定义范围内的每个相关页面中的内容。
定时运行
设置机器人按计划运行，并将最新的结构化数据自动交付到您选择的目的地，无需人工干预。
灵活的集成
通过内置集成支持，将提取的数据直接导出到 Google 表格、Airtable 或任何 webhook 端点。
为什么要在 Hostinger 上运行 Maxun
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。