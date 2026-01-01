部署 OxiCloud 一键安装。
轻量级自托管云存储，使用 Rust 构建，兼容 Nextcloud 桌面和移动客户端。
为 OxiCloud 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OxiCloud 构建什么
OxiCloud 是一个用 Rust 编写的开源云存储平台，旨在作为 Nextcloud 和 OwnCloud 的快速且资源高效的替代方案。它提供文件上传、下载、文件夹管理、共享、搜索、回收站以及内置音乐播放器——所有这些都通过 PostgreSQL 后端进行自托管。Rust 运行时将空闲内存保持在 100 MB 以下，这使得它在 PHP 堆栈过于笨重的 VPS 方案上变得实用。
自托管 OxiCloud 将所有文件存储在您控制的基础设施上，没有配额、没有订阅费，也没有第三方访问您的文件。一个可选的 Nextcloud 兼容层允许现有的 Nextcloud 桌面和移动客户端无需重新配置即可连接。
OxiCloud 的主要功能
Nextcloud 客户端支持
一个可选的Nextcloud兼容层允许现有的Nextcloud桌面和移动同步客户端连接到OxiCloud，而无需重新安装或重新配置它们。
低内存占用
Rust + mimalloc 运行时在空闲时占用内存不到 100 MB，使得 OxiCloud 在小型 VPS 方案上变得实用，而基于 PHP 的云存储堆栈则会耗尽可用内存。
文件共享链接
为文件和文件夹生成公共共享链接，以便外部接收者无需在您的服务器上创建帐户即可下载内容。
回收站和恢复
已删除的文件会移至回收站，而不是立即删除，这为您在永久删除之前提供了一个恢复期。
内置音乐播放器
直接从浏览器流式传输音频文件，支持播放列表和曲目元数据 — 无需单独的媒体服务器或插件。
为什么要在 Hostinger 上运行 OxiCloud
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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