OxiCloud 是一个用 Rust 编写的开源云存储平台，旨在作为 Nextcloud 和 OwnCloud 的快速且资源高效的替代方案。它提供文件上传、下载、文件夹管理、共享、搜索、回收站以及内置音乐播放器——所有这些都通过 PostgreSQL 后端进行自托管。Rust 运行时将空闲内存保持在 100 MB 以下，这使得它在 PHP 堆栈过于笨重的 VPS 方案上变得实用。

自托管 OxiCloud 将所有文件存储在您控制的基础设施上，没有配额、没有订阅费，也没有第三方访问您的文件。一个可选的 Nextcloud 兼容层允许现有的 Nextcloud 桌面和移动客户端无需重新配置即可连接。