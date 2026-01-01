Duck DNS 是一项免费的动态 DNS 服务，受到数百万家庭实验室爱好者和自托管用户的信赖，用于维护对住宅互联网连接背后的服务器和设备的可靠访问。大多数 ISP 会分配不断变化的 IP 地址，但 Duck DNS 通过持续监控您的公共 IP 并在其更改时立即更新您选择的子域名来解决此问题 — 全部免费。

此模板在主机网络模式下运行官方 Duck DNS 客户端容器，从而使其具有准确的 IP 可见性。配置在重启后仍然存在，因此您的子域名和令牌设置永远不会丢失。无论您需要稳定访问家庭服务器、树莓派项目还是自托管的 VPS 应用程序，Duck DNS 都无需您支付静态 IP 或商业 DDNS 服务的费用。