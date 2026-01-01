一键部署 DuckDNS。
免费动态DNS客户端，可自动将您的域名指向您当前的IP地址，无需静态IP。
为 DuckDNS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 DuckDNS 构建什么
Duck DNS 是一项免费的动态 DNS 服务，受到数百万家庭实验室爱好者和自托管用户的信赖，用于维护对住宅互联网连接背后的服务器和设备的可靠访问。大多数 ISP 会分配不断变化的 IP 地址，但 Duck DNS 通过持续监控您的公共 IP 并在其更改时立即更新您选择的子域名来解决此问题 — 全部免费。
此模板在主机网络模式下运行官方 Duck DNS 客户端容器，从而使其具有准确的 IP 可见性。配置在重启后仍然存在，因此您的子域名和令牌设置永远不会丢失。无论您需要稳定访问家庭服务器、树莓派项目还是自托管的 VPS 应用程序，Duck DNS 都无需您支付静态 IP 或商业 DDNS 服务的费用。
DuckDNS 的主要功能
自动IP更新
检测到您的公共IP地址发生变化时，立即更新您的Duck DNS子域名，保持访问不中断。
IPv4 和 IPv6 支持
适用于两种地址族，这样您的子域名就能保持最新，无论您的ISP分配的是哪个IP版本。
多个子域名
通过提供一个逗号分隔的子域名列表，在一个容器中管理多个 Duck DNS 子域名。
全天候 VPS 运行
在VPS上运行可确保更新能够全天候按计划执行，即使家庭网络设备重启或断电。
持久配置
将您的令牌和子域设置存储在专用卷中，以便客户端在容器重启后能够正确恢复。
为什么要在 Hostinger 上运行 DuckDNS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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