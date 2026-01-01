Sim Studio 是一个开源平台，用于通过基于画布的直观界面构建和部署 AI 代理工作流，它通过让您可视化地连接代理、工具和数据块，从而无需深厚的 ML 专业知识 — — 从想法到生产 AI 自动化仅需几分钟，而不是几周。

VPS 上的自托管 Sim Studio 可让您的专有数据和 AI 配置远离第三方服务器。该平台集成了 OpenAI、Claude、Groq 和本地 Ollama 模型，并包含用于创建知识库的内置 pgvector 数据库 — 为您的团队提供完全由您控制的完整的 AI 工作流引擎。