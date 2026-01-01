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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apache Hop 构建什么

Apache Hop (Hop编排平台) 是一个开源数据集成和编排项目，在Apache软件基金会孵化并毕业，是Pentaho Data Integration (Kettle) 的现代继任者。它允许数据工程师可视化地设计管道和工作流，以便在文件、数据库、消息队列、云数据仓库和SaaS API之间移动和转换数据，而无需编写自定义代码。

此模板部署Hop Web，这是运行在Apache Tomcat上的Hop GUI的浏览器版本。在您自己的VPS上自托管Hop，可以将所有连接字符串、凭据和中间数据集保留在您控制的基础设施上，避免了商业ETL平台常见的按用户、按管道或按行容量收费。

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你可以用 {name} 构建什么

Apache Hop 的主要功能

可视化流水线设计器

拥有200多种转换和操作的拖放编辑器，涵盖文件、数据库、API、消息队列和数据质量检查——无需Java或Python即可构建生产管道。

基于浏览器的图形用户界面

与桌面客户端相同的 Hop GUI 体验，通过 Tomcat 交付，因此团队可以从任何浏览器设计管道，而无需本地 Java 安装。

引擎无关执行

一次设计，并通过 Apache Beam runner 抽象层，在原生 Hop 引擎、Apache Spark、Apache Flink 或 Google Cloud Dataflow 上运行管道。

元数据驱动的工作流

重用连接、运行配置、流水线模板和单元测试，作为与流水线定义一起检入Git的一流元数据对象。

内置数据血缘

每个转换都会记录输入、输出和字段映射，以便分析师可以在复杂的多步骤工作流中将列追溯到其源文件或表。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Hop

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