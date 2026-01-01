一键安装部署 Apache Hop。
开源可视化数据编排平台，用于设计随处运行的管道和工作流。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache Hop 构建什么
Apache Hop (Hop编排平台) 是一个开源数据集成和编排项目，在Apache软件基金会孵化并毕业，是Pentaho Data Integration (Kettle) 的现代继任者。它允许数据工程师可视化地设计管道和工作流，以便在文件、数据库、消息队列、云数据仓库和SaaS API之间移动和转换数据，而无需编写自定义代码。
此模板部署Hop Web，这是运行在Apache Tomcat上的Hop GUI的浏览器版本。在您自己的VPS上自托管Hop，可以将所有连接字符串、凭据和中间数据集保留在您控制的基础设施上，避免了商业ETL平台常见的按用户、按管道或按行容量收费。
Apache Hop 的主要功能
可视化流水线设计器
拥有200多种转换和操作的拖放编辑器，涵盖文件、数据库、API、消息队列和数据质量检查——无需Java或Python即可构建生产管道。
基于浏览器的图形用户界面
与桌面客户端相同的 Hop GUI 体验，通过 Tomcat 交付，因此团队可以从任何浏览器设计管道，而无需本地 Java 安装。
引擎无关执行
一次设计，并通过 Apache Beam runner 抽象层，在原生 Hop 引擎、Apache Spark、Apache Flink 或 Google Cloud Dataflow 上运行管道。
元数据驱动的工作流
重用连接、运行配置、流水线模板和单元测试，作为与流水线定义一起检入Git的一流元数据对象。
内置数据血缘
每个转换都会记录输入、输出和字段映射，以便分析师可以在复杂的多步骤工作流中将列追溯到其源文件或表。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Hop
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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