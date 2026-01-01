Apache Hop (Hop编排平台) 是一个开源数据集成和编排项目，在Apache软件基金会孵化并毕业，是Pentaho Data Integration (Kettle) 的现代继任者。它允许数据工程师可视化地设计管道和工作流，以便在文件、数据库、消息队列、云数据仓库和SaaS API之间移动和转换数据，而无需编写自定义代码。

此模板部署Hop Web，这是运行在Apache Tomcat上的Hop GUI的浏览器版本。在您自己的VPS上自托管Hop，可以将所有连接字符串、凭据和中间数据集保留在您控制的基础设施上，避免了商业ETL平台常见的按用户、按管道或按行容量收费。