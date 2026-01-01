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适用于 Bluesky 网络及其他 AT Protocol 应用程序的自托管审核和标记服务。

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Bluesky Ozone 构建什么

Bluesky Ozone 是 AT 协议的官方审核和标记服务，AT 协议是驱动 Bluesky 的开放网络。它将 Next.js Web UI 与后端服务配对，该服务允许审核员分类报告、删除或暂停内容和账户、应用标签，并通过 WebSockets 将这些标签发布回网络。

运行您自己的 Ozone 实例，您就成为了一个可堆叠的标签提供者，Bluesky 用户可以订阅它，从而为社区、出版商和研究人员提供了一种方式，来塑造他们及其成员所看到的内容，而无需依赖任何单一的审核提供商。自托管可将报告、标签历史记录和策略决策保留在您控制的基础设施上。

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你可以用 {name} 构建什么

Bluesky Ozone 的主要功能

可堆叠标签

发布Bluesky用户可以选择加入的标签，将您的审核视图叠加在默认网络策略之上。

报告分类

从专为审核团队设计的单一界面审查、升级并处理传入的审核报告。

下架和暂停

执行下架、暂停账户并撤销决定，附带与版主身份绑定的完整审计历史记录。

电子邮件模板

直接从仪表盘向受影响的用户发送模板化审核邮件，以确保沟通一致性。

自定义标签规则

创建和修改您自己的标签词汇，以适应小众社区、语言或内容政策。

为什么要在 Hostinger 上运行 Bluesky Ozone

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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