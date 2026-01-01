Bluesky Ozone 是 AT 协议的官方审核和标记服务，AT 协议是驱动 Bluesky 的开放网络。它将 Next.js Web UI 与后端服务配对，该服务允许审核员分类报告、删除或暂停内容和账户、应用标签，并通过 WebSockets 将这些标签发布回网络。

运行您自己的 Ozone 实例，您就成为了一个可堆叠的标签提供者，Bluesky 用户可以订阅它，从而为社区、出版商和研究人员提供了一种方式，来塑造他们及其成员所看到的内容，而无需依赖任何单一的审核提供商。自托管可将报告、标签历史记录和策略决策保留在您控制的基础设施上。