一键部署 Appsmith。
用于用拖放速度构建内部工具、管理面板和仪表板的开源低代码平台。
为 Appsmith 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Appsmith 的主要功能
可视化拖放式构建器
通过45+个预构建小部件（包括表格、图表、表单和地图）来组装界面，使开发人员无需编写前端代码即可构建精良的内部工具。
25+个数据库连接器
原生连接到 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Elasticsearch 等，以及任何 REST 或 GraphQL API，让您从一个单一平台直接访问您的整个数据堆栈。
JavaScript 商业逻辑
编写自定义JavaScript，与可视化组件协同工作，以处理复杂的数据转换、条件逻辑和无代码工具无法表达的多步骤工作流。
基于 Git 的版本控制
在Git中跟踪应用程序代码的更改，从而实现代码审查、回滚和协作开发工作流，将软件工程规范引入内部工具。
基于角色的访问控制
在应用程序、页面和组件级别分配精细权限，以便合适的人员可以查看或编辑每个工具，而不会将敏感操作暴露给整个组织。
为什么要在 Hostinger 上运行 Appsmith
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。