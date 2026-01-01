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你可以用 Apache IoTDB 构建什么

Apache IoTDB 是一个专为物联网设计的时序数据库，从头开始构建，旨在处理工业物联网工作负载，其中每天有数百万个传感器产生数十亿个数据点。其轻量级的列式 TsFile 格式实现了传统关系数据库无法比拟的压缩比，同时亚秒级分析查询和基于树的设备模式能够模拟真实工业设备的实际结构。

在您的 VPS 上自托管 Apache IoTDB，可以为制造、能源、交通和智慧城市项目提供一个私有的遥测后端，该后端可与 Grafana、Spark、Flink、Kafka 和 MQTT 本地集成——无需支付按指标计费的费用，也无需将传感器数据发送到第三方云。

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Apache IoTDB 的主要功能

TsFile 列式存储

专为时间序列数据优化的列式存储格式，与传统数据库相比，可提供高达20:1的压缩比。

高吞吐量摄取

每秒处理数百万次来自低功耗物联网设备的写入，使用专为写入密集型工作负载设计的日志结构合并树。

树状设备架构

层次路径模型模仿工厂和车队组织传感器的方式，带有模糊通配符，用于跨设备聚合查询。

原生协议支持

JDBC、Thrift RPC、REST API V2 和 MQTT 摄取让任何设备、仪表板或分析工具无需自定义适配器即可连接。

Grafana 和 Spark 就绪

Grafana、Apache Spark、Flink、Kafka 和 Hadoop 的官方连接器将 IoTDB 变成一个可直接使用的时序后端，用于现有管道。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache IoTDB

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