Apache IoTDB 是一个专为物联网设计的时序数据库，从头开始构建，旨在处理工业物联网工作负载，其中每天有数百万个传感器产生数十亿个数据点。其轻量级的列式 TsFile 格式实现了传统关系数据库无法比拟的压缩比，同时亚秒级分析查询和基于树的设备模式能够模拟真实工业设备的实际结构。

在您的 VPS 上自托管 Apache IoTDB，可以为制造、能源、交通和智慧城市项目提供一个私有的遥测后端，该后端可与 Grafana、Spark、Flink、Kafka 和 MQTT 本地集成——无需支付按指标计费的费用，也无需将传感器数据发送到第三方云。