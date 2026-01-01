Faktory 是一个独立的后台作业服务器，它为任何编程语言带来了强大的作业处理能力。它提供了一个简单的基于协议的接口，这样用 Ruby、Go、Python、JavaScript、PHP 等语言编写的 worker 都可以共享相同的作业基础设施，而无需受限于单一的语言生态系统。

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