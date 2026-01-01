一键部署 Razzia。
自托管的实时问答平台，用于在您自己的VPS上运行多人问答活动。
为 Razzia 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Razzia 的主要功能
实时多人
WebSocket 驱动的实时游戏能够同时向所有参与者传递问题和分数，即使在不同网络中也没有明显的延迟。
无需应用
参与者可以通过任何现代浏览器使用房间代码即时加入 — 无需账户、无需安装，也无需在测验开始前进行注册。
管理控制面板
密码保护的/manager界面让主持人完全控制游戏流程 — 可以按照自己的节奏开始、推进和结束回合。
自定义测验内容
将测验定义为存储在您服务器上的 JSON 文件，让您对问题、答案和评分拥有完全的自主权，且不受任何供应商锁定。
同步房间
从单个实例运行多个独立的游戏房间，因此一次部署可以同时服务多个团队或会话。
为什么要在 Hostinger 上运行 Razzia
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。