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自托管的实时问答平台，用于在您自己的VPS上运行多人问答活动。

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Razzia 构建什么

Razzia 是一个开源的、自托管的实时问答平台，专为现场活动、团队聚会和课堂教学设计。主持人通过受密码保护的管理员仪表板创建游戏房间，与参与者分享房间代码，并控制测验的节奏 — 所有这些都可以在任何现代浏览器中运行，参与者无需下载应用程序。

在您自己的 VPS 上自托管 Razzia 可以保护您的测验内容和参与者数据的隐私，无需支付每场游戏的费用，也无需依赖第三方服务。轻量级的单容器部署使其既适用于临时活动，也适用于定期举行的团队活动。

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你可以用 {name} 构建什么

Razzia 的主要功能

实时多人

WebSocket 驱动的实时游戏能够同时向所有参与者传递问题和分数，即使在不同网络中也没有明显的延迟。

无需应用

参与者可以通过任何现代浏览器使用房间代码即时加入 — 无需账户、无需安装，也无需在测验开始前进行注册。

管理控制面板

密码保护的/manager界面让主持人完全控制游戏流程 — 可以按照自己的节奏开始、推进和结束回合。

自定义测验内容

将测验定义为存储在您服务器上的 JSON 文件，让您对问题、答案和评分拥有完全的自主权，且不受任何供应商锁定。

同步房间

从单个实例运行多个独立的游戏房间，因此一次部署可以同时服务多个团队或会话。

为什么要在 Hostinger 上运行 Razzia

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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