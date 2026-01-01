Razzia 是一个开源的、自托管的实时问答平台，专为现场活动、团队聚会和课堂教学设计。主持人通过受密码保护的管理员仪表板创建游戏房间，与参与者分享房间代码，并控制测验的节奏 — 所有这些都可以在任何现代浏览器中运行，参与者无需下载应用程序。

在您自己的 VPS 上自托管 Razzia 可以保护您的测验内容和参与者数据的隐私，无需支付每场游戏的费用，也无需依赖第三方服务。轻量级的单容器部署使其既适用于临时活动，也适用于定期举行的团队活动。