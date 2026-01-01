Kestra 是一个开源的、事件驱动的工作流编排平台，专为需要调度、运行和监控复杂管道而无需编写样板基础设施代码的工程师而构建。它结合了声明式基于 YAML 的工作流定义、实时可视化编辑器、实时拓扑图和执行回放——使其对初学者友好，并足以满足大型数据工程团队的需求。

在您的 VPS 上自托管 Kestra 可为您提供无限的工作流、完整的数据主权，以及连接到任何内部服务或数据库的能力，而无需将凭据暴露给 SaaS 供应商。内置插件库开箱即用，涵盖 400 多个集成。