FusionAuth 是一个专为开发者构建的客户身份和访问管理平台 — 是 Auth0、Okta 和 Cognito 的自托管替代方案，提供 OAuth 2.0、OpenID Connect、SAML、社交登录、多因素身份验证、无密码登录以及全面的 REST API。最初由 Inversoft 为高流量消费者应用程序构建，它可以在同一部署中从单个租户扩展到数百万用户。

在您的 VPS 上自托管 FusionAuth 可以将每个用户帐户、密码哈希、OAuth 令牌和审计日志保留在您自己的基础设施中，而无需依赖可能更改定价或条款的第三方身份提供商。社区版完全免费，包含大多数生产部署中使用的核心身份验证和授权功能。