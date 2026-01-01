一键安装部署 FusionAuth。
自托管的客户身份和访问管理平台，支持 OAuth、SAML、社交登录、MFA 和开发者优先的 API。
为 FusionAuth 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FusionAuth 构建什么
FusionAuth 是一个专为开发者构建的客户身份和访问管理平台 — 是 Auth0、Okta 和 Cognito 的自托管替代方案，提供 OAuth 2.0、OpenID Connect、SAML、社交登录、多因素身份验证、无密码登录以及全面的 REST API。最初由 Inversoft 为高流量消费者应用程序构建，它可以在同一部署中从单个租户扩展到数百万用户。
在您的 VPS 上自托管 FusionAuth 可以将每个用户帐户、密码哈希、OAuth 令牌和审计日志保留在您自己的基础设施中，而无需依赖可能更改定价或条款的第三方身份提供商。社区版完全免费，包含大多数生产部署中使用的核心身份验证和授权功能。
FusionAuth 的主要功能
OAuth、OIDC 和 SAML
完整的 OAuth 2.0、OpenID Connect 和 SAML 2.0 服务器，支持授权码、PKCE、设备和客户端凭据授权流，开箱即用。
社交和企业登录
原生社交登录，支持 Google、Facebook、GitHub、Apple、Microsoft、LinkedIn 和 Twitter，并为企业客户提供通用的 OIDC 和 SAML 联邦。
多重身份验证
TOTP 身份验证器应用、短信、电子邮件和 FIDO2 WebAuthn 密钥，具有根据风险信号进行调整的自适应策略。
天生多租户
将用户、应用程序和配置隔离到独立的租户中，以实现SaaS多租户、代理客户分离或B2B合作伙伴账户。
可主题化的登录页面
通过 Mustache 模板编辑器，您可以使用品牌颜色、徽标和文案，自定义托管的登录、注册和账户管理页面。
适用于一切的 REST API
管理界面中的每项操作也可以通过文档化的 REST API 以及专门的客户端库获得，适用于 Java, Node, Python, Go 等。
为什么要在 Hostinger 上运行 FusionAuth
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。