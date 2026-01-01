HumHub是一个开源的企业社交网络平台，允许组织构建私有的、自托管的内网社区。它将社交网络熟悉的体验——活动流、空间（群组频道）、直接消息、用户资料和通知——与内部团队平台的控制和隐私要求相结合。与Slack或Microsoft Teams等托管替代方案不同，HumHub完全运行在您自己的基础设施上，没有按用户收费，也没有数据离开您的服务器。

HumHub基于模块化架构构建，提供了一个包含100多个免费和高级模块的市场，涵盖维基、日历、任务管理、投票、文件共享以及LDAP/Active Directory认证——使其能够适应任何团队或组织的特定协作需求。