Typebot 是一个自托管的对话式表单构建器，它用交互式、类似聊天的流程取代了静态 HTML 表单。团队可以使用其拖放式画布编辑器设计具有条件分支、自定义变量和原生集成的多步骤对话——无需编写代码。该平台以两种服务形式提供：一个用于设计和管理流程的构建器，以及一个直接向最终用户提供已发布聊天机器人的查看器。

在您的 VPS 上自托管 Typebot，您可以完全拥有提交数据、文件上传和 API 凭据，无需按提交次数付费，也无需第三方数据传输。您的流程在您自己的域上运行，完全私有，对工作区、团队成员或已发布的机器人没有任何人为限制。