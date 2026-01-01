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无代码聊天机器人构建器，用于创建对话式表单、调查和可自行托管的交互式聊天体验。

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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Typebot 构建什么

Typebot 是一个自托管的对话式表单构建器，它用交互式、类似聊天的流程取代了静态 HTML 表单。团队可以使用其拖放式画布编辑器设计具有条件分支、自定义变量和原生集成的多步骤对话——无需编写代码。该平台以两种服务形式提供：一个用于设计和管理流程的构建器，以及一个直接向最终用户提供已发布聊天机器人的查看器。

在您的 VPS 上自托管 Typebot，您可以完全拥有提交数据、文件上传和 API 凭据，无需按提交次数付费，也无需第三方数据传输。您的流程在您自己的域上运行，完全私有，对工作区、团队成员或已发布的机器人没有任何人为限制。

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你可以用 {name} 构建什么

Typebot 的主要功能

可视化流程构建器

使用画布编辑器设计分支对话，其中包含30多种块类型，包括输入、条件、媒体嵌入和支付收集。

原生集成

直接连接流程到 OpenAI、Google 表格、Google Analytics、webhooks、Zapier 和 Make.com，无需离开编辑器。

条件逻辑

根据用户回答、变量或API响应，分支对话路径，从而提供完全个性化的体验。

灵活的嵌入模式

将聊天机器人发布为弹出式叠加层、侧边小部件、全页聊天或内嵌嵌入到任何网站或网络应用程序中。

实时分析

从仪表板跟踪每个已发布流程的提交率、流失点和完成漏斗。

团队工作区

组织跨多个独立工作区的流程，并为不同团队或客户提供基于角色的访问权限。

为什么要在 Hostinger 上运行 Typebot

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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