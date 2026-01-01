Imaginary 是一个用 Go 编写的开源 HTTP 微服务，它执行高性能图像处理操作，例如调整大小、裁剪、旋转、水印、格式转换和智能裁剪。在 libvips 的支持下，它处理图像的速度比 ImageMagick 或 GraphicsMagick 快数倍，同时使用的内存显著减少。

在您的 VPS 上自托管 Imaginary，可以为您的网站、移动应用程序和管道提供私有的、低延迟的图像处理服务，无需按请求付费，也不会暴露第三方数据。它可以通过简单的 HTTP API 进行集成，并支持 API 密钥授权、URL 签名、节流和 CORS，以实现安全的公共暴露。