一键安装 Imaginary
快速、可扩展的HTTP微服务，由libvips提供支持，用于高性能图像处理。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Imaginary 构建什么
Imaginary 是一个用 Go 编写的开源 HTTP 微服务，它执行高性能图像处理操作，例如调整大小、裁剪、旋转、水印、格式转换和智能裁剪。在 libvips 的支持下，它处理图像的速度比 ImageMagick 或 GraphicsMagick 快数倍，同时使用的内存显著减少。
在您的 VPS 上自托管 Imaginary，可以为您的网站、移动应用程序和管道提供私有的、低延迟的图像处理服务，无需按请求付费，也不会暴露第三方数据。它可以通过简单的 HTTP API 进行集成，并支持 API 密钥授权、URL 签名、节流和 CORS，以实现安全的公共暴露。
Imaginary 的主要功能
libvips 性能
处理 JPEG、PNG、WEBP、HEIF 和 TIFF 图像，速度比 ImageMagick 快达 8 倍，且内存占用低。
丰富的图像操作
通过每个操作的单个 HTTP 端点，实现调整大小、裁剪、智能裁剪、旋转、缩放、添加水印、模糊和格式转换。
流水线转换
在一个HTTP请求中串联多个独立的图像转换，以渲染派生图像，无需额外的往返。
API 密钥和 URL 签名
通过API密钥授权和HMAC URL签名保护服务，防止其在暴露给公共客户端时被滥用。
并发节流
内置HTTP限流器限制每秒并发请求数，以在高流量下保持服务响应迅速。
远程 URL 来源
使用查询参数，直接从远程 HTTP 源或挂载的本地目录获取并处理图像。
为什么要在 Hostinger 上运行 Imaginary
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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