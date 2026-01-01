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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Imaginary 构建什么

Imaginary 是一个用 Go 编写的开源 HTTP 微服务，它执行高性能图像处理操作，例如调整大小、裁剪、旋转、水印、格式转换和智能裁剪。在 libvips 的支持下，它处理图像的速度比 ImageMagick 或 GraphicsMagick 快数倍，同时使用的内存显著减少。

在您的 VPS 上自托管 Imaginary，可以为您的网站、移动应用程序和管道提供私有的、低延迟的图像处理服务，无需按请求付费，也不会暴露第三方数据。它可以通过简单的 HTTP API 进行集成，并支持 API 密钥授权、URL 签名、节流和 CORS，以实现安全的公共暴露。

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Imaginary 的主要功能

libvips 性能

处理 JPEG、PNG、WEBP、HEIF 和 TIFF 图像，速度比 ImageMagick 快达 8 倍，且内存占用低。

丰富的图像操作

通过每个操作的单个 HTTP 端点，实现调整大小、裁剪、智能裁剪、旋转、缩放、添加水印、模糊和格式转换。

流水线转换

在一个HTTP请求中串联多个独立的图像转换，以渲染派生图像，无需额外的往返。

API 密钥和 URL 签名

通过API密钥授权和HMAC URL签名保护服务，防止其在暴露给公共客户端时被滥用。

并发节流

内置HTTP限流器限制每秒并发请求数，以在高流量下保持服务响应迅速。

远程 URL 来源

使用查询参数，直接从远程 HTTP 源或挂载的本地目录获取并处理图像。

为什么要在 Hostinger 上运行 Imaginary

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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