Posterr是一个开源的Node.js应用程序，模仿电影院大厅中的数字海报板。它读取您的Plex媒体服务器的实时状态，并显示当前正在播放的影片、从选定媒体库中按需选择的影片，以及从Sonarr、Radarr和Readarr中提取的即将上映的影片。

在VPS上自托管Posterr可以让显示屏始终通过任何浏览器、手机、平板电脑、Fire Stick或壁挂式屏幕可用 — 无需依赖家用电脑保持开机。它通过网络连接到Plex和arr堆栈，因此无论您的媒体服务是在同一个VPS上运行还是在远程家用服务器上运行，它都能正常工作。