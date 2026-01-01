一键安装部署 Posterr。
数字正在播放的海报标牌，可将任何浏览器变成Plex媒体库的电影院式显示屏。
为 Posterr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Posterr 的主要功能
正在播放显示
显示实时电影、电视和音乐海报，包括运行时长、制片厂、内容分级以及一个转码感知进度条。
即将上线幻灯片
从 Radarr 获取即将上映的电影、从 Sonarr 获取剧集和季首播，以及从 Readarr 获取新书。
按需内容库精选
从选定的Plex媒体库中轮播随机影片，即使没有内容在播放，也能让屏幕保持有趣。
支持多屏幕
可从320像素自动缩放至4K，支持纵向或横向模式，并包含带CEC显示器控制的睡眠定时器。
自定义幻灯片和主题
混合您自己的图片、背景艺术和主题，或将外部网页嵌入为额外的轮播幻灯片。
冷知识和Awtrix
在幻灯片之间运行内置的电影问答游戏，并将正在播放的数据镜像到 Awtrix LED 矩阵显示器。
为什么要在 Hostinger 上运行 Posterr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。