DOMjudge是一个成熟的开源自动化评测系统，用于举办ICPC风格的编程竞赛。它为区域赛和全球总决赛ICPC赛事、大学编程课程以及在线竞赛提供支持，提供一个网页界面供参赛者提交解决方案，以及供评委和管理员管理问题、语言、团队和实时排行榜。

在您自己的VPS上自托管DOMjudge，可以将每次提交、测试用例和评测结果保存在您控制的基础设施上，无需按参赛者付费，也没有托管服务施加的上传限制。服务器本身可以完全独立地配置竞赛、问题和团队，而编译语言的评测则由您可以稍后附加的独立沙盒评测主机（judgehost）工作程序执行。