一键安装部署 DOMjudge。
开源自动化编程竞赛评测系统，用于ICPC风格的竞赛，包含提交、计分板和团队管理功能。
为 DOMjudge 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
DOMjudge 的主要功能
ICPC风格评测
实现了ICPC国际大学生程序设计竞赛所使用的规则，包括罚时、冻结排行榜，以及诸如“答案错误”、“时间限制”和“运行时错误”等判决类别。
实况记分牌
公众和评审团的排行榜会随着作品的提交实时更新，并且在比赛临近结束时可配置冻结，以营造扣人心弦的结局。
团队和竞赛管理
管理员Web界面，用于管理多个并行赛事中的竞赛、团队、用户、机构、题目、语言和答疑。
沙盒化评测主机
可独立部署的判题机工作进程在基于cgroup的隔离沙箱中编译并运行提交，并具有严格的CPU、内存和磁盘限制。
REST API 和 CLP
文档化的REST API加上与Contest API规范的集成，让您能够连接外部记分板、判题工具以及ICPC工具生态系统。
多语言支持
提供对C、C++、Java、Python、Kotlin、Rust、Go以及许多其他语言的判题支持，并提供完整的每种语言的编译和运行配置。
为什么要在 Hostinger 上运行 DOMjudge
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。