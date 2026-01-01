一键安装部署 OwnTracks Recorder。
自托管后端，用于存储和可视化 OwnTracks 手机应用通过 MQTT 发布的位置数据。
为 OwnTracks Recorder 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OwnTracks Recorder 构建什么
OwnTracks Recorder 是 OwnTracks iOS 和 Android 应用程序的官方后端，为您提供一个完全自托管的替代方案，以取代商业位置共享服务。Recorder 订阅您的私有 MQTT 代理，接收来自您手机的位置发布，并将每个点作为纯文件存储在磁盘上，无需外部数据库。
内置 HTTP 服务器公开了 REST API、实时 WebSocket 流以及用于最新位置、每日轨迹和 GeoJSON 地图的现成视图。此模板将 Recorder 与一个 Eclipse Mosquitto 代理捆绑在一起，该代理开箱即用，已启用密码认证，因此您可以将 OwnTracks 应用程序指向您的 VPS，并开始收集位置历史记录，而无需将您的移动数据发送给第三方。
OwnTracks Recorder 的主要功能
私有位置后端
将您的 OwnTracks 应用发布的每个位置存储在您自己的服务器上，不涉及任何第三方云服务。
内置MQTT代理
捆绑的 Eclipse Mosquitto 带有密码认证，已准备好供手机从互联网上的任何地方连接。
实时地图和轨迹
网页用户界面显示最新位置、每日轨迹以及随着新位置到来通过WebSocket更新的实时地图。
表征状态传输 和 网络套接字 应用程序编程接口
通过文档化的 REST API，以 JSON、GeoJSON 或 CSV 格式查询存储的位置，或通过 WebSocket 流式传输更新。
纯文件存储
无需操作SQL数据库——点数以平面文件形式写入，易于备份、检查和归档。
Lua 钩子和 ocat
使用捆绑的 ocat 实用程序，通过 Lua 钩子和从命令行查询历史记录来扩展摄取功能。
为什么要在 Hostinger 上运行 OwnTracks Recorder
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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