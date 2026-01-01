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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 OwnTracks Recorder 构建什么

OwnTracks Recorder 是 OwnTracks iOS 和 Android 应用程序的官方后端，为您提供一个完全自托管的替代方案，以取代商业位置共享服务。Recorder 订阅您的私有 MQTT 代理，接收来自您手机的位置发布，并将每个点作为纯文件存储在磁盘上，无需外部数据库。

内置 HTTP 服务器公开了 REST API、实时 WebSocket 流以及用于最新位置、每日轨迹和 GeoJSON 地图的现成视图。此模板将 Recorder 与一个 Eclipse Mosquitto 代理捆绑在一起，该代理开箱即用，已启用密码认证，因此您可以将 OwnTracks 应用程序指向您的 VPS，并开始收集位置历史记录，而无需将您的移动数据发送给第三方。

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OwnTracks Recorder 的主要功能

私有位置后端

将您的 OwnTracks 应用发布的每个位置存储在您自己的服务器上，不涉及任何第三方云服务。

内置MQTT代理

捆绑的 Eclipse Mosquitto 带有密码认证，已准备好供手机从互联网上的任何地方连接。

实时地图和轨迹

网页用户界面显示最新位置、每日轨迹以及随着新位置到来通过WebSocket更新的实时地图。

表征状态传输 和 网络套接字 应用程序编程接口

通过文档化的 REST API，以 JSON、GeoJSON 或 CSV 格式查询存储的位置，或通过 WebSocket 流式传输更新。

纯文件存储

无需操作SQL数据库——点数以平面文件形式写入，易于备份、检查和归档。

Lua 钩子和 ocat

使用捆绑的 ocat 实用程序，通过 Lua 钩子和从命令行查询历史记录来扩展摄取功能。

为什么要在 Hostinger 上运行 OwnTracks Recorder

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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