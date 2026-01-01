OwnTracks Recorder 是 OwnTracks iOS 和 Android 应用程序的官方后端，为您提供一个完全自托管的替代方案，以取代商业位置共享服务。Recorder 订阅您的私有 MQTT 代理，接收来自您手机的位置发布，并将每个点作为纯文件存储在磁盘上，无需外部数据库。

内置 HTTP 服务器公开了 REST API、实时 WebSocket 流以及用于最新位置、每日轨迹和 GeoJSON 地图的现成视图。此模板将 Recorder 与一个 Eclipse Mosquitto 代理捆绑在一起，该代理开箱即用，已启用密码认证，因此您可以将 OwnTracks 应用程序指向您的 VPS，并开始收集位置历史记录，而无需将您的移动数据发送给第三方。