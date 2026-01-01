一键部署 Remark42
注重隐私的开源评论系统，适用于博客和网站 — 一个轻量级的自托管 Disqus 替代方案。
为 Remark42 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Remark42 构建什么
Remark42 是一个轻量级、开源的评论引擎，适用于博客和网站，旨在作为 Disqus、Facebook 评论以及其他商业评论平台的尊重隐私的替代方案。它采用 Go 语言编写，内存占用低，并发性高，可以通过一个 JavaScript 片段嵌入到任何网站上——无论是静态 HTML、Hugo、Jekyll、WordPress、Next.js 还是任何其他框架——以添加线程讨论，同时不跟踪访问者或显示广告。
在您的 VPS 上自托管 Remark42 可以将每个读者的评论、投票和账户保留在您的基础设施内，而不是被第三方 SaaS 用于挖掘广告数据。这个紧凑的堆栈在单个容器中运行，带有嵌入式 BoltDB 存储——无需单独的数据库或缓存。
Remark42 的主要功能
轻松嵌入
将单个 JavaScript 片段嵌入任何网站即可添加线程评论 — 适用于静态网站、博客以及任何允许自定义 HTML 的框架。
多提供商 OAuth
访客可以使用 Google、GitHub、Facebook、Twitter、Microsoft、Yandex、Patreon 登录，或通过匿名或电子邮件链接认证。
隐私优先
无跟踪像素、无第三方Cookie、无行为分析——Remark42仅存储显示评论和通知所需的信息。
Markdown 和 话题串
全面支持 Markdown，包括代码块、嵌套回复、投票以及具有可配置时间窗口的编辑/删除功能。
审核工具
内置管理工具，用于批量审核、IP封锁、脏话过滤、评论搜索，以及新评论的电子邮件/Telegram通知。
备份和导出
紧凑型 BoltDB 存储，具有自动每日备份功能，Disqus 和 WordPress 评论导入器，以及用于迁移的 JSON 导出。
为什么要在 Hostinger 上运行 Remark42
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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