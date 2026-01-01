Remark42 是一个轻量级、开源的评论引擎，适用于博客和网站，旨在作为 Disqus、Facebook 评论以及其他商业评论平台的尊重隐私的替代方案。它采用 Go 语言编写，内存占用低，并发性高，可以通过一个 JavaScript 片段嵌入到任何网站上——无论是静态 HTML、Hugo、Jekyll、WordPress、Next.js 还是任何其他框架——以添加线程讨论，同时不跟踪访问者或显示广告。

在您的 VPS 上自托管 Remark42 可以将每个读者的评论、投票和账户保留在您的基础设施内，而不是被第三方 SaaS 用于挖掘广告数据。这个紧凑的堆栈在单个容器中运行，带有嵌入式 BoltDB 存储——无需单独的数据库或缓存。