Pocket ID 是一个轻量级的开源 OIDC 身份提供商，有一个根本性的不同：它只支持通行密钥进行身份验证，完全没有密码登录。用户只需注册一次通行密钥——使用他们的手机、硬件密钥或生物识别技术——从那时起，只需一个手势即可对任何连接的应用程序进行身份验证。

在您的 VPS 上自托管 Pocket ID 为您的所有自托管服务提供了一个单点登录层，而无需运行一个重量级的身份平台。一个带有内置 SQLite 存储的单个容器意味着无需维护任何东西——将您的应用程序连接为 OIDC 客户端，并从您的整个自托管堆栈中消除密码。